У справі проходили одразу 11 обвинувачених, проте вирок безпосередньо за вбивство "Сармата" отримав лише стрілець. Артем Матюшин має провести 11 років за ґратами.

Раніше Дружині й побратимам вбитого "Сармата" почали присилати смс з погрозами: фото

Судді задовольнили позов дружини про відшкодування

Чоловік, що здійснив смертельні постріли, лише частково визнав свою вину. Суд врахував час перебування під вартою – ще з 2018 року. Служителі Феміди також задовольнили позов дружини вбитого бійця "Донбасу" – про виплату 700 тисяч гривень моральної шкоди. Відшкодування має отримувати і донька убитого до свого повноліття – це 1241 гривня щомісяця.

Можливий координатор злочину отримав лише 3 роки

Отримав вирок Віктор Власюк, якого вважали організатором банди та координатором злочину. Проте його засудили за зберігання канабісу та бойових набоїв – до 3 років та 1 місяця ув'язнення. Йому теж зарахували перебування під вартою з 2019 року.

До теми Вбивство "Сармата": ДБР вважає, що поліцейські могли знати про підготовку злочину

Дружина переконана, що вбивство замовили депутати

Дружина "Сармата" – Тетяна переконана, що Матюшин не був знайомий з її чоловіком і вбивство – замовне. Жінка називає і ймовірних замовників – тодішніх депутатів Олександра Пономарьова та Сергій Валентирова. Вироком потерпіла сторона не задоволена і планує його оскаржувати.

Матюшин каже, що їхав на бої без правил, але чомусь взяв зброю. Він – снайпер, але стріляв у ногу, а чомусь влучив у голову. Суд слухає ці нісенітниці і бере їх до уваги, а не нас,
– сказала Тетяна Олешко.

Що кажуть слідчі у справі

Слідство вважає, що вбивство Віталія Олешка замовили бізнесмену з Бердянська Михайлові Сігіді. Він вступив у змову з Віктором Власюком та Євгеном Бродським. До банди Власюка входили Мовчан, Зеленкін, Матюшин, Ломака, Владимиренков та Обухов. У червні вони розробили план убивства "Сармата". Саме Сігіда передав Матюшину – досвідченому стрільцю – вогнепальну зброю та автомобіль.

"Сармата "вбили двома пострілами у дворі його власного готелю. Підозрюваних затримали того самого дня.

Читайте також Вбивство Віталія Олешка "Сармата": замовити злочин могли два нардепи

Матюшин свідчив проти Сігіди

Матюшин дав викривальні свідчення проти Сігіди і вже у вересні його затримали. Депутатів, яких дружина Олешка називає замовниками, Валентирова та Пономарьова теж допитували.

Що відомо про акції "сарматівців"?

Раніше новина про те, що підозрюваних у справі про вбивство Віталія Олешка залишили під домашнім арештом у 2020 році викликала хвилю обурення в Україні. Ветерани батальйону "Донбас" влаштували голодування під Офісом Президента. Зазначимо, що у суді резонансна справа опинилась у липні 2019 року.