Природозащитные организации Австрии и Румынии обвиняют принца Лихтенштейна Эмануэля в убийстве бурого медведя по кличке Артур. Возможно, крупнейшего в Евросоюзе.

Его застрелили в Трансильвании на трофейной охоте, которая официально запрещена. Экологи считают, что принц Эмануэль фон унд цу Лихтенштейн получил от Министерства окружающей среды Румынии разрешение на отстрел медведицы, которая вредила некоторым фермам.

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Детали инцидента

Однако, как утверждают активисты, вместо охоты на медведицу принц застрелил 17-летнего бурого медведя, который жил в пустынной территории. Возможно, сделал это намеренно. Животное несколько лет находилось под наблюдением экологов.

Вероятный документ, разрешающий принцу охоту с 12 по 16 марта, попал в прессу. Там также есть детали об убийстве животного.

Судя по документам, за убийство Артура принц получил 592,8 рейтинговых очков из 600 возможных. Это является рекордом в индустрии трофейной охоты. За добычу медведя Эмануэль заплатил 7 тысяч евро, пишут в The Guardian.



Расчет баллов трофеев / Фото Agent Green

Внимание! В Agent Green назвали Артура, возможно, самым большим медведем на территории Евросоюза.

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Убитый медведь Артур / Фото Agent Green

Что говорит сам принц

Представители принца отказались от любых комментариев прессе. В министерстве окружающей среды Румынии заявили, что начали расследование инцидента.

Там пытаются установить, почему застрелили самца, а не самку, среди подозрений — браконьерство.



Медведь Артур / Фото Agent Green

Справка. По данным BBC, в 2019 году в Румынии проживали примерно 6 тысяч бурых медведей.