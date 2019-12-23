Призрак Симоненко, или Обличители действующей власти в поисках "зрады"

Когда в начале 2019 года во главе президентской гонки оказался шоумен Зеленский, это обещало Украине непредсказуемые политические расклады. По прошествии 11 месяцев картина несколько прояснилась. Причем прояснение касается не только новой власти, но и новых оппозиционеров.

Выиграв выборы у Петра Порошенко, эксплуатировавшего образ патриота, Владимир Зеленский тут же прослыл "малороссом" и пособником "русского мира". Соответственно, ожидалось, что главной оппозицией при новом президенте станут патриотические прозападные силы. Этакий коллективный Вячеслав Черновол – если оперировать классическими архетипами украинской политики. Кое-кто даже проводил параллель между 25%, набранными соперником Зеленского, и 23%, которые в свое время получил Вячеслав Максимович. Мол, сознательное проукраинское ядро на протяжении десятилетий остается стабильным...

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Однако по итогам уходящего года новый глава государства так и не запятнал себя чем-то откровенно антипатриотическим. Курс Украины на евроинтеграцию пересмотрен не был. Неприемлемых уступок Кремлю не последовало. Глобальной "зрады" не случилось ни на Парижском саммите, ни в ходе газовых переговоров с РФ.

Мнение о пророссийскости Зеленского все больше переходит в область конспирологии и паранойи: с тезисами типа "от нас скрывают главное" и "хитрый план реализуется постепенно". В то же время взвешенные комментаторы, поддерживавшие внешний курс Банковой в 2014-2018 годах, пишут о преемственности между старой и новой властью. И поле оппозиционной деятельности для коллективного Черновола явно сужается.

Зато к концу года на первый план вышел другой политический архетип – коллективный Петр Симоненко. Профессиональный борец с происками мирового капитала и антинародной политикой украинского руководства.



Петр Симоненко / Фото из открытых источников

Декабрьские протесты против земельной реформы заслонили движение против несостоявшейся капитуляции. Борьба за право Украины не торговать землей – и оставаться в одной компании с Кубой, КНДР и Беларусью – подарила нам широкий оппозиционный фронт. Тут и Юлия Владимировна, и ОПЗЖ, и националисты, которых ничуть не смущает нахождение в одной лодке с друзьями Кремля.

В роли коллективного Симоненко выступили все желающие. При этом Вакарчук и Порошенко, не намеренные поддерживать Банковую, но дорожащие своим праволиберальным электоратом, были вынуждены отмалчиваться. И на фоне разыгравшихся аграрных страстей попросту потерялись.

Как оказалось, президентство Зе намного сподручнее критиковать не с патриотических, а с левопопулистских позиций. Разоблачать козни вездесущего Сороса и его пособников. Возмущаться диктатом МВФ. Обрушиваться на алчных буржуев, готовых в очередной раз обмануть и обобрать маленького украинца.

Впереди открывается простор для наращивания гневной риторики: от продолжающейся земельной эпопеи до проблем с наполнением казны и неизбежным урезанием бюджетных расходов И, скорее всего, в 2020-м мы увидим развитие той же тенденции. Условный Симоненко продолжит теснить условного Черновола. Обличители действующей власти будут чаще говорить не об "антиукраинском", но об "антинародном" правлении Зеленского. А если в новом году все-таки последует новый мировой кризис, то лучшего подарка для коллективного Петра Николаевича просто не придумаешь.

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