В ГСЧС попросили показать это видео российским матерям, чьи сыновья убивают наших детей.

По теме Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.

Там добавили, что кровь наших детей на руках россиян.

Покажите Захаровой, которая цинично лжет о Мариупольском роддоме… Покажите Лаврову, который так же лжет о том, что на Украину не напали… Покажите всему миру – с кем воюет русская чума! Гореть вам в аду, подонки,

– отметили в ГСЧС.

Как деток выносили из родильного Мариуполя: видео

В среду, 9 марта, российская армия нанесла циничный авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. Из-за российских бомб погибли три человека, среди них – ребенок, еще 17 человек пострадали.

Добавим, что за 4 часа до того, как сбросить бомбы на роддом в Мариуполе, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова соврала, что якобы ВСУ выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции.

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