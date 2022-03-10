У ДСНС попросили показати це відео російським матерям, чиї сини вбивають наших дітей.

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Там додали, що кров наших дітей на руках росіян.

Покажіть Захаровій, яка цинічно бреше про Маріупольський пологовий будинок… Покажіть Лаврову, який так само бреше про те, що на Україну не напали… Покажіть усьому світу – з ким воює російська чума! Горіти вам у пеклі, покидьки,

– наголосили у ДСНС.

Як діток виносили з пологового Маріуполя: відео



У середу, 9 березня, російська армія завдала цинічного авіаудару по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Через російські бомби загинуло троє людей, серед них – дитина, ще 17 осіб постраждало.

Додамо, що за 4 години до того, як скинути бомби на пологовий будинок у Маріуполі, речниця російського МЗС Марія Захарова збрехала, нібито ЗСУ вигнали звідти пацієнтів й натомість облаштували вогневі позиції.

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