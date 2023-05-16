В публичном пространстве появляются не менее 3 двойников российского президента. Об этом в интервью ISLND TV заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.

Интересно Изменения произойдут быстро: что случится с Беларусью в случае смерти Лукашенко

Путин не умрет "завтра"

Буданов отметил, что еще в 2021 году подтверждал информацию о том, что Путин очень больной, в частности раком. Он проходит серьезное лечение.

Однако кремлевский диктатор "не умрет завтра", ведь для поддержки его жизни применяют качественные материалы и привлекают лучших специалистов со всего мира.

То, что появлявшийся человек, настоящая личность Путина, был очень серьезно болен еще в 2021 году – просто факт. Что было дальше – давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места,

– заметил глава ГУР.

По его словам, во временно оккупированный Мариуполь приезжал не Путин, а один из его двойников. Еще один двойник российского президента смотрел на парад в Москве.

"Есть физиономические особенности, уникальные у каждого человека... Это разные люди. Невооруженным глазом видно, просто разные уши... Есть как минимум три человека, которые периодически появляются. У них привычки разные, несколько отличается рост, а на крупных планах все это, в принципе, видно", – подытожил Буданов.

Стоит прочесть Кремль привлек все, что мог, – Буданов рассказал, сколько россиян воюют в Украине

Путинский режим слабеет: коротко