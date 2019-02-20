Разборки в "ДНР" продолжаются, – журналист о взрывах в Донецке

Взрывы в Донецке могут быть предупреждением руководителю оккупационной администрации Денису Пушилину. Не исключено, что это разборки между главарем "ДНР" и олигархом Сергеем Курченко.

Такое мнение 24 каналу высказал блогер Денис Казанский.

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Взрывы в Донецке произошли на пути, по которому ездит эскорт Пушилина. Разборки в "ДНР" продолжаются. Это похоже на предупреждение, возможно, от Курченко. С Пушилиным может случиться, что угодно. ОРДЛО – территория беззакония. Аналог Сомали. Кто кого убьет следующим – невозможно предсказать. О Захарченко тоже никто не думал, что его ликвидируют,

– отметил Денис Казанский.

По его словам, Захарченко вместе со своим приспешником Ташкентом мешали Курченко строить свой бизнес. И ликвидация Захарченко была выгодна Курченко. Сразу изменился расклад сил. Окружение Захарченко убрали. Ташкент быстро выехал в Москву. А новым руководителем Кремль назначил Пушилина.

Кто такой Денис Пушилин: смотрите видео

Как отмечает эксперт, Пушилин был согласованной кремлевской кандидатурой. В том числе, с Курченко. Пушилин выполняет роль вывески и имеет меньше влияния, чем Захарченко. Более влиятельным является так называемый "премьер" Ананченко – человек Курченко, который осуществляет основное руководство экономическими процессами в "ДНР". Загадочный человек, который нигде на появляется. Нет никаких его фото.

"В "ДНР" после гибели Захарченко идет постоянно передел собственности. Его убийство показало, что существует несколько кланов внутри оккупированных территорий. Сейчас ситуация еще больше усложнилась", – рассказывает Казанский.

Он также не исключил, что эти взрывы могут быть следствием кремлевских разборок. Относительно Курченко говорят, что он перешел в наследство от Януковича российским спецслужбам, ФСБ, ГРУ. И его эксплуатируют как номинального фунта, который занимается бизнесом в ОРДЛО, выводом капиталов. Противостояние точно имеет подтекст.

Что произошло в Донецке?

Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло три мощных взрыва. Первый из них прозвучал в районе парка Щербакова. Второй – на бульваре Пушкина в центральной части города. Именно в этом районе в одном из отелей проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Третий взрыв произошел в районе "Вольво-центра" рядом с Донецким аэропортом.

31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.