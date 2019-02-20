17:50
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Разборки в "ДНР" продолжаются, – журналист о взрывах в Донецке

      197 Читати новину українською
      В Донецке произошло три взрыва
      В Донецке произошло три взрыва / Фото из открытых источников

      Взрывы в Донецке могут быть предупреждением руководителю оккупационной администрации Денису Пушилину. Не исключено, что это разборки между главарем "ДНР" и олигархом Сергеем Курченко.

      Такое мнение 24 каналу высказал блогер Денис Казанский.

      Читайте также: Взрывы в Донецке  большой намек главарю "ДНР" Пушилину – росСМИ

      Взрывы в Донецке произошли на пути, по которому ездит эскорт Пушилина. Разборки в "ДНР" продолжаются. Это похоже на предупреждение, возможно, от Курченко. С Пушилиным может случиться, что угодно. ОРДЛО – территория беззакония. Аналог Сомали. Кто кого убьет следующим – невозможно предсказать. О Захарченко тоже никто не думал, что его ликвидируют,
      – отметил Денис Казанский.

      По его словам, Захарченко вместе со своим приспешником Ташкентом мешали Курченко строить свой бизнес. И ликвидация Захарченко была выгодна Курченко. Сразу изменился расклад сил. Окружение Захарченко убрали. Ташкент быстро выехал в Москву. А новым руководителем Кремль назначил Пушилина.

      Кто такой Денис Пушилин: смотрите видео

      Как отмечает эксперт, Пушилин был согласованной кремлевской кандидатурой. В том числе, с Курченко. Пушилин выполняет роль вывески и имеет меньше влияния, чем Захарченко. Более влиятельным является так называемый "премьер" Ананченко – человек Курченко, который осуществляет основное руководство экономическими процессами в "ДНР". Загадочный человек, который нигде на появляется. Нет никаких его фото.

      "В "ДНР" после гибели Захарченко идет постоянно передел собственности. Его убийство показало, что существует несколько кланов внутри оккупированных территорий. Сейчас ситуация еще больше усложнилась", – рассказывает Казанский.

      Он также не исключил, что эти взрывы могут быть следствием кремлевских разборок. Относительно Курченко говорят, что он перешел в наследство от Януковича российским спецслужбам, ФСБ, ГРУ. И его эксплуатируют как номинального фунта, который занимается бизнесом в ОРДЛО, выводом капиталов. Противостояние точно имеет подтекст.

      Что произошло в Донецке?
      Утром 18 февраля в центре оккупированного Донецка возле квартала, где расположена так называемая резиденция пророссийских боевиков, произошло три мощных взрыва. Первый из них прозвучал в районе парка Щербакова. Второй – на бульваре Пушкина в центральной части города. Именно в этом районе в одном из отелей проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Третий взрыв произошел в районе "Вольво-центра" рядом с Донецким аэропортом.
      31 августа 2018 года в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

      blog_ava
      Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в этот праздник
      сегодня
      67780
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Убийство Захарченко Виктор Янукович Сергей Курченко
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сегодня , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 724
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      сегодня , 16:03 Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 147
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 161
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 385
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:53
      Луценко анонсировал еще более масштабные операции по задержанию коррупционеров
       28 мая 2017 , 21:12
      Медики: Эпидемия холеры Украине не угрожает
       16 июня 2011 , 21:03
      Рекордсмены Примеры-2018/19: Месси – лучший в 7 номинациях, Куртуа, Рамос и Симеоне также в топах
       14 сентября 2018 , 22:52
      Российский комментатор высмеял украинских фанатов: "Ракицкий приоткрыл "ящик Бандеры"
       30 января , 18:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук