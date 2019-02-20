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      Розбірки в "ДНР" продовжуються, – журналіст про вибухи в Донецьку

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      В Донецьку сталося три вибухи
      В Донецьку сталося три вибухи / Фото з відкритих джерел

      Вибухи в Донецьку можуть бути попередженням керівникові окупаційної адміністрації Денису Пушиліну. Не виключено, що це розбірки між ватажком "ДНР" та олігархом Сергієм Курченком.

      Таку думку 24 каналу висловив блогер Денис Казанський.

      Читайте також: Вибухи у Донецьку – великий натяк ватажку "ДНР" Пушиліну, – РосЗМІ

      Вибухи в Донецьку сталися на шляху, яким їздить ескорт Пушиліна. Розбірки в "ДНР" продовжуються. Це схоже на попередження, можливо, від Курченка. З Пушиліним може статися, що завгодно. ОРДЛО – територія беззаконня. Аналог Сомалі. Хто кого вб’є наступним – неможливо передбачити. Про Захарченка теж ніхто не думав, що його ліквідують,
      – наголосив Денис Казанський.

      За його словами, Захарченко разом зі своїм поплічником Ташкентом заважали Курченку будувати свій бізнес. І ліквідація Захарченка була вигідна Курченку. Одразу змінився розклад сил. Оточення Захарченка прибрали. Ташкент швидко виїхав до Москви. А новим керівником Кремль призначив Пушиліна.

      Хто такий Денис Пушилін: дивіться відео

      Як зазначає експерт, Пушилін був узгодженою кремлівською кандидатурою. В тому числі, з Курченком. Пушилін виконує роль вивіски і має менше впливу, ніж Захарченко. Більш впливовим є так званий "прем’єр" Ананченко – людина Курченка, яка здійснює основне керівництво економічними процесами в "ДНР". Загадкова людина, яка ніде на з’являється. Немає жодних його фото.

      "В "ДНР" після загибелі Захарченка йде постійно переділ власності. Його вбивство продемонструвало, що існує кілька кланів усередині окупованих територій. Зараз ситуація ще більше ускладнилася", – розповідає Казанський.

      Він також не виключив, що ці вибухи можуть бути наслідком кремлівських розбірок. Щодо Курченка говорять, що він перейшов у спадок від Януковича російським спецслужбам – ФСБ, ГРУ. І його експлуатують як номінального фунта, який замається бізнесом в ОРДЛО, виведенням капіталів. Протистояння точно має підтекст.

      Що сталося в Донецьку? Вранці 18 лютого в центрі окупованого Донецька біля кварталу, де розташована так звана резиденція проросійських бойовиків, сталося три потужні вибухи. Перший з них пролунав в районі парку Щербакова. Другий – на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Саме у цьому районі в одному з готелів проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Третій вибух стався в районі "Вольво-центру" поруч з Донецьким аеропортом.

      31 серпня 2018 року у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Сергій Курченко Віктор Янукович Вбивство Захарченка
      Джерело: 24 канал
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