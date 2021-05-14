В Балахнинском районе Нижегородской области России 13 мая убили и, вероятно, изнасиловали 12-летнюю школьницу. Правоохранители уже возбудили уголовное дело об убийстве.

Детали трагедии в России

Девочка не вернулась из школы в поселке Большое Козино. Вечером ее тело нашли в лесополосе возле населенного пункта.

Читайте также За развращение 5-летней племянницы: на Киевщине задержали мужчину с расстройствами психики – видео

Школьница по телефону предупредила родителей, что возвращается домой. Однако через полчаса ее мобильный уже находился в зоне недосягаемости. Известно, что часть пути она прошла с одноклассником, дом которого был ближе.

На шее погибшей обнаружили 3 ножевых ранения. По предварительным данным, девочку изнасиловали.

Подозреваемого задержали

По словам очевидцев, ранее в районе поселка заметили подозрительного мужчину в камуфляже и с маской на лице. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По данным Mash, подозреваемого задержали правоохранители. Им оказался 49-летний мужчина, который уже ранее был судим за подобные преступления. Злоумышленника нашли в Городецком районе.

К теме В Одессе ночью прохожий обнаружил под забором пьяную женщину с маленьким сыном: ребенок не ел сутки