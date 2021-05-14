В России убили и изнасиловали 12-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы
В Балахнинском районе Нижегородской области России 13 мая убили и, вероятно, изнасиловали 12-летнюю школьницу. Правоохранители уже возбудили уголовное дело об убийстве.
Источник:Meduza
Детали трагедии в России
Девочка не вернулась из школы в поселке Большое Козино. Вечером ее тело нашли в лесополосе возле населенного пункта.
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Школьница по телефону предупредила родителей, что возвращается домой. Однако через полчаса ее мобильный уже находился в зоне недосягаемости. Известно, что часть пути она прошла с одноклассником, дом которого был ближе.
На шее погибшей обнаружили 3 ножевых ранения. По предварительным данным, девочку изнасиловали.
Подозреваемого задержали
По словам очевидцев, ранее в районе поселка заметили подозрительного мужчину в камуфляже и с маской на лице. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
По данным Mash, подозреваемого задержали правоохранители. Им оказался 49-летний мужчина, который уже ранее был судим за подобные преступления. Злоумышленника нашли в Городецком районе.
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