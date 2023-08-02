Специальный представитель Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил об инициативе Кремля по переговорам с "Талибаном". Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.

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Подробности абсурдного заявления Кремля

Кабулов анонсировал проведение в Казани саммита, посвященного Афганистану. Он намечен на 29 сентября. На этом мероприятии Москва планирует обсудить "рабочие процессы" с "временным правительством талибов".

Кроме того, Россия по собственной инициативе будет разговаривать с "Талибаном" на тему борьбы с терроризмом. А еще россияне и талибы обсудят наркопреступность.

Как отреагировали соцсети

Смешные противоречия Кремля не прошли мимо интернет-пользователей. В соцсетях Москву ждала волна насмешек.

В интернете назвали слова Кабулова абсурдом и идиотизмом. Одни пользователи в шутку предположили, что этот саммит проводят из-за падения наркотрафика и нехватки кокаина в Кремле. Другие предложили назначить бывшего президента страны-агрессорки Дмитрия Медведева на должность главы российского общества трезвости.

Также эту странную инициативу российских властей не оставили без внимания украинские чиновники. Так, новость уже высмеяла министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Они действительно собрались обсуждать борьбу с терроризмом: россияне и талибы, вместе, борьбу с терроризмом, обсуждать! Наверное, это тот случай, когда действительно мир должен дрогнуть,

– написала Ирина Верещук.

Министерка также дала понять, что это не фейк.

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