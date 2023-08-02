Спеціальний представник Владіміра Путіна по Афганістану Замір Кабулов заявив про ініціативу Кремля щодо переговорів з "Талібаном". Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Подробиці абсурдної заяви Кремля

Кабулов анонсував проведення в Казані саміту, який буде присвячений Афганістану. Він запланований на 29 вересня. На цьому заході Москва планує обговорити "робочі процеси" з "тимчасовим урядом талібів".

Окрім цього Росія за власною ініціативою розмовлятиме з "Талібаном" на тему боротьби з тероризмом. А ще росіяни та таліби обговорять наркозлочинність.

Як відреагували соцмережі

Кумедні протиріччя Кремля не пройшли повз інтернет-користувачів. В соцмережах на Москву чекала хвиля насмішок.

В інтернеті назвали слова Кабулова абсурдом та ідіотизмом. Одні користувачі жартома припустили, що цей саміт проводять через падіння наркотрафіку та нестачу кокаїну у Кремлі. Інші запропонували призначили колишнього президента країни-агресорки Дмітрія Мєдвєдєва на посаду голови російського суспільства тверезості.

Також цю дивну ініціативу російської влади не залишили без уваги українські високопосадовці. Так, новину вже висміяла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Вони дійсно зібрались обговорювати боротьбу з тероризмом: росіяни й таліби, разом, боротьбу з тероризмом, обговорювати! Напевно, це той випадок, коли дійсно світ має здригнутися,

– написала Ірина Верещук.

Міністерка також дала зрозуміти, що це не фейк.

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