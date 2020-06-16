По заданию лидера Чечни россияне готовили убийство грузинского ведущего Георгия Габунии, известного ругательствами в адрес Владимира Путина в прямом эфире. Разоблачить подготовку убийства смогли украинские спецслужбы, что буквально спасло жизнь журналисту.

О подготовке убийства Габунии рассказал Ника Гварамия – директор телеканала "Мтавари архи", где сейчас и работает журналист. Об этом пишет издание Jam News.

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Гварамия утверждает, что россияне хотели расправиться с его подчиненным именно из-за ругани в адрес Путина. Физической расправой Кадыров угрожал журналисту сразу же после скандального инцидента.

Впрочем покушение не удалось, поскольку грузинские правоохранители задержали россиянина, который его готовил – Васамбека Бокова. Информацию о нем предоставили украинские спецслужбы, но сначала Грузия восприняла это как "провокацию грузинского лобби в Украине". Вероятно, здесь говорится о Михаиле Саакашвили и его команде.

При чем здесь Украина

Все просто – командование, планирование и само убийство должно было состояться в трех разных местах. Так, командовали покушением просто из России, осуществить его должны были на территории Грузии, а вот планирование проводили в Украине.

Впрочем плану не удалось осуществиться, поскольку украинские спецслужбы вышли на координаторов покушения. Впрочем, не уточняется, какой именно орган это был. Также не известно, каким образом в Украине вышли на координаторов.

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Грузинский журналист прославился на ввсе постсоветское пространство своей выходкой в ​​июле 2019 года. Тогда он в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави-2" начал свою программу с ругательств в адрес Путина.

Это произошло на фоне обострения российско-грузинских отношений и антироссийских протестов в Грузии. После выходки журналиста Рамзан Кадыров посоветовал ему "хорошо спрятаться".

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