Об этом рассказали 24 каналу собственные источники в разведке. Уже известно о десятках таких случаев на территории оккупированного полуострова.

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Убивают себя преимущественно молодые ребята

Число самоубийств среди оккупантов начало резко расти примерно в начале лета. По крайней мере, именно тогда начали появляться первые такие сообщения. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.

В Крыму зафиксировали волну самоубийств среди вернувшихся с войны в Украине военных. Большинству из них от 20 до 25 лет,

– рассказали в разведке.

Вероятно, это обусловлено тем, что военные не хотят возвращаться в ад войны, когда произойдет очередная ротация сил. Или они просто начали понимать, какой террор они совершали на территории другого государства. Но тоже свою роль играет и то, что в армии оккупантов практически никогда не работают с посттравматическим синдромом своих служащих. Поэтому, вероятно, количество суицидов в воинских частях российской армии будет расти.

Недавно совершил самоубийство генерал россии

Но не только молодые ребята начали постепенно осознавать, что они причастны к геноциду. Также начинает видеть последствия своей плодотворной работы старая российская агентура.

В частности, 15 июня СМИ сообщили, что застрелился генерал внешней разведки России Лев Соцкив. 90-летний чекист был найден с простреленной головой в его собственной ванной.

Он начинал свою службу еще в советском КГБ. Но после этого почти 10 лет работал над тем, чтобы сохранилась агентурная работа заграницей в службе внешней разведки России.



Застрелившийся генерал Соцкив / Фото lentaua

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