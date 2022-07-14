Окупанти масово накладають на себе руки після повернення з війни в Крим

Про це розповіли 24 каналу власні джерела в розвідці. Наразі вже відомо про десятки таких випадків на території окупованого півострова.

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Вбивають себе переважно молоді хлопці

Кількість самогубств серед окупантів почала різко зростати приблизно на початку літа. Принаймні саме тоді почали з'являтися перші такі повідомлення. Переважно накладають на себе руки молоді солдати.

У Криму зафіксували хвилю самогубств серед військових, які повернулися з війни в Україні. Більшості з них від 20 до 25 років,

– розповіли в розвідці.

Ймовірно, це зумовлено тим, що військові не хочуть повертатися в пекло війни, коли відбудеться чергова ротація сил. Або ж вони просто почали розуміти, який терор вони чинили на території іншої держави. Свою роль грає й те, що в армії окупантів практично ніколи не працюють із посттравматичним синдромом своїх службовців. Тому, ймовірно, суїцидів у військових частинах російської армії надалі зростатиме.

Нещодавно скоїв самогубство генерал росії

Але не тільки молоді хлопці почали потроху усвідомлювати, що вони причетні до геноциду. Також починає бачити наслідки своєї плідної роботи стара російська агентура.

Зокрема, 15 червня ЗМІ повідомили, що застрелився генерал зовнішньої розвідки Росії Лев Соцків. 90-річного чекіста знайшли з простреленою головою у його власній ванній.

Він починав свою службу ще в радянському КДБ. Але після цього також майже 10 років працював над тим, щоб збереглася агентурна робота закордоном у службі зовнішньої розвідки росії.



Генерал Соцків, який застрелився / Фото lentaua

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