Постріл у голову: у Росії раптово помер ще один топменеджер зі структури Газпрому

Про це повідомили у низці російських ЗМІ з посиланням на правоохоронців. Це вже четверта загадкова смерть топменеджера, який так чи інакше працював на "Газпром".

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У Росії знайшли мертвим топменеджера зі структури "Газпрому"

В елітному котеджному містечку "Морські тераси", що в Ленінградській області, знайшли мертвим 61-річного Юрія Воронова – засновника та гендиректора транспортно-логістичної компанії "Астра-Шиппінг", пов'язаної з "Газпромом". Зокрема, фірма спеціалізувалась на підрядах корпорації в Арктиці.

Повідомлення про те, що в будинку на провулку Рожевих заходів виявили тіло його господаря, надійшло до екстрених служб 4 липня. Чоловік лежав у басейні із простріленою головою, а поряд з ним – травматичний пістолет. На дні експерти також знайшли кілька використаних гільз.

За попередніми даними судмедекспертизи, постріл зробили впритул. Приблизний час смерті Воронова – з півночі до 5:00. Наразі невідомо, на кого оформлений пістолет. Окрім цього, слідчі переглянули запис камер відеоспостереження та встановили, що з 1 липня до будинку ніхто не входив і не виходив.



Юрія Воронова знайшли з простріленою головою / Фото росЗМІ

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Компанія Воронова мала шалені збитки

Дружина Воронова розповіла, що він виїхав до Ленінградської області ще 1 липня. Перед цим у бізнесмена трапився конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Жінка додала, що перед поїздкою Воронов кілька тижнів пиячив, адже "втратив великі гроші через розлад з контрагентами та партнерами, які нібито повелися недобросовісно".

Зауважте, що за минулі 2 роки "Астра-Шиппінг" показала збиток на загальну суму 160 мільйонів рублів:

у 2020 році – 95 мільйонів рублів,

у 2021 – 65 мільйонів рублів.

Цікаво! Це вже четверта смерть топменеджерів, пов'язаних із "Газпромом". Зокрема, наприкінці січня та лютого в Ленінградській області знайшли тіла керівника "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана та заступника директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Поруч з обома чоловіками лежали передсмертні записки. У квітні в Москві також знайшли тіла колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його дружини та доньки.

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