Священника Православной церкви Украины россияне поместили в карцер. Там его подвергают пыткам и обвиняют в "шпионаже".

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Священника вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир" захватили в плен русские военные.

Кроме отца, в следственном изоляторе находятся еще около 150 украинских военнослужащих. Их также пытает администрация СИЗО.

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что это нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины,

– призвала она.