21:58
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российский публицист намекнул, что погибшие в пожаре в Кемерово дети умерли вовремя

402 Читати новину українською
Валерий Филимонов неоднозначно прокомментировал трагедию в Кемерово
Валерий Филимонов неоднозначно прокомментировал трагедию в Кемерово / Фото из свободных источников

Дети, которые погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, спаслись от еще худшей участи – развращения.

Такое мнение высказал главный редактор российского вестника "На страже православия", писатель-агиограф Валерий Филимонов.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

"На самом деле, можем ли мы сказать, какой была бы земная судьба детей, погибших в ТРЦ "Зимняя вишня"? Особенно в наше смутное время при общем развращении многих и многих. Спаслись бы они от греха? Сохранили бы себя в чистоте для нетленной жизни будущего века или стали бы на путь смерти? Может, это было для них самым удобным временем для перехода к вечному блаженству?", – предположил Филимонов.

Читайте также: Мужчина, потерявший в Кемерово всю семью, стал на защиту Путина: Он царь

При этом он призвал молиться за упокой жертв страшной катастрофы и помнить, что она – знак вразумления и предупреждения о "гораздо более страшных бедах".

Кто такой Валерий Филимонов? Российский академик православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств, автор многих книг и публикаций. Он последовательный противник российских паспортов, принятия идентификационного номера, проездных билетов метрополитена на основе бесконтактных карт с личными данными и электронных карт.

Теги: Жертвы Новости России Пожар в Кемерово религия Дети
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Где заработал 4G интернет: список городов в инфографике
сегодня, 21:02 Где заработал 4G интернет: список городов в инфографике
506
Почему каждый киевский ТРЦ может стать братской могилой
сегодня, 20:01 Почему каждый киевский ТРЦ может стать братской могилой
Катерина Петренко 173
Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
сегодня, 19:00 Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
Сергій Фурса 378
4G появился в Украине: все, что нужно знать
сегодня, 18:05 4G появился в Украине: все, что нужно знать
Андрій Шляхтін 2682
Рогозина готовятся пускать в расход
сегодня, 17:01 Рогозина готовятся пускать в расход
Злой Одессит 2145
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук