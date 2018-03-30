Российский публицист намекнул, что погибшие в пожаре в Кемерово дети умерли вовремя

Дети, которые погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, спаслись от еще худшей участи – развращения.

Такое мнение высказал главный редактор российского вестника "На страже православия", писатель-агиограф Валерий Филимонов.

Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.

"На самом деле, можем ли мы сказать, какой была бы земная судьба детей, погибших в ТРЦ "Зимняя вишня"? Особенно в наше смутное время при общем развращении многих и многих. Спаслись бы они от греха? Сохранили бы себя в чистоте для нетленной жизни будущего века или стали бы на путь смерти? Может, это было для них самым удобным временем для перехода к вечному блаженству?", – предположил Филимонов.

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При этом он призвал молиться за упокой жертв страшной катастрофы и помнить, что она – знак вразумления и предупреждения о "гораздо более страшных бедах".

Кто такой Валерий Филимонов? Российский академик православного богословского отделения Петровской академии наук и искусств, автор многих книг и публикаций. Он последовательный противник российских паспортов, принятия идентификационного номера, проездных билетов метрополитена на основе бесконтактных карт с личными данными и электронных карт.