22:00
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Метаморфоз регіоналів. Чарівний пендель
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російський публіцист натякнув, що загиблі у пожежі в Кемерові діти померли вчасно

1066 Читать новость на русском
Валерій Філімонов неоднозначно прокоментував трагедію в Кемерові
Валерій Філімонов неоднозначно прокоментував трагедію в Кемерові / Фото з вільних мереж

Діти, які загинули в пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові, врятувалися від ще гіршої долі – розбещення.

Таку думку висловив головний редактор російського вісника "На сторожі православ'я", письменник-агіограф Валерій Філімонов.

Нагадаємо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерові спалахнула 25 березня. За офіційними даними, у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.

"Насправді, чи можемо ми сказати, якою була б земна доля дітей, які загинули в ТРЦ "Зимова вишня"? Особливо в наш непевний час при загальному розбещенні багатьох і багатьох. Врятувалися б вони від гріха? Зберегли б себе в чистоті для нетлінного життя прийдешнього віку чи стали б на шлях смерті? Може, це було для них найзручнішим часом для переходу до вічного блаженства?", – припустив Філімонов.

Читайте також: Чоловік, який втратив в Кемерові всю сім’ю, став на захист Путіна: Він цар

При цьому він закликав молитися за упокій жертв страшної катастрофи і пам'ятати, що вона – знак напоумлення і попередження про "набагато страшніші лиха".

Хто такий Валерій Філімонов? Російський академік православного богословського відділення Петровської академії наук і мистецтв, автор багатьох книг і публікацій. Він послідовний противник російських паспортів, прийняття ідентифікаційного номера, проїзних квитків метрополітену на основі безконтактних карт з особистими даними і електронних карт.

Теги: Жертви Новини Росії Пожежа в Кемерові Діти релігія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
сьогодні, 21:48 Поради успішних: у 35 років схуднути на 13 кг, стати чемпіонкою з бодібілдингу та здійснити мрії
Анастасія Ковач-Петрушенко 186
Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
сьогодні, 21:02 Де запрацював 4G інтернет в Україні: перелік міст в інфографіці
1852
Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
сьогодні, 20:01 Чому кожен київський ТРЦ може стати братською могилою
Катерина Петренко 1164
Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
сьогодні, 19:00 Какие клоуны очень дорого обходятся Украине
Сергій Фурса 929
4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати
сьогодні, 18:05 4G з'явився в Україні: все, що потрібно знати
Андрій Шляхтін 12398
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук