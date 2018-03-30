Російський публіцист натякнув, що загиблі у пожежі в Кемерові діти померли вчасно

Діти, які загинули в пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" у російському Кемерові, врятувалися від ще гіршої долі – розбещення.

Таку думку висловив головний редактор російського вісника "На сторожі православ'я", письменник-агіограф Валерій Філімонов.

Нагадаємо, пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемерові спалахнула 25 березня. За офіційними даними, у пожежі загинуло 64 людини, серед яких 41 дитина.

"Насправді, чи можемо ми сказати, якою була б земна доля дітей, які загинули в ТРЦ "Зимова вишня"? Особливо в наш непевний час при загальному розбещенні багатьох і багатьох. Врятувалися б вони від гріха? Зберегли б себе в чистоті для нетлінного життя прийдешнього віку чи стали б на шлях смерті? Може, це було для них найзручнішим часом для переходу до вічного блаженства?", – припустив Філімонов.

Читайте також: Чоловік, який втратив в Кемерові всю сім’ю, став на захист Путіна: Він цар

При цьому він закликав молитися за упокій жертв страшної катастрофи і пам'ятати, що вона – знак напоумлення і попередження про "набагато страшніші лиха".

Хто такий Валерій Філімонов? Російський академік православного богословського відділення Петровської академії наук і мистецтв, автор багатьох книг і публікацій. Він послідовний противник російських паспортів, прийняття ідентифікаційного номера, проїзних квитків метрополітену на основі безконтактних карт з особистими даними і електронних карт.