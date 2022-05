Опровержение Подоляка участия Киры Рудик в переговорном процессе по "Азовстали"

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в СМИ появилась цитата: "украинский переговорщик Кира Рудик раскрыла детали переговоров по "Азовстали"". Впервые такую формулировку использовало авторитетное издание The New York Times.

Советник отметил, что это удивило украинских журналистов. Но депутата Киры Рудик в переговорном процессе нет и никогда не было. И его удивляет, когда такая информация появляется на страницах ведущих изданий.

Мне вполне понятна природа подобной "информации". Ведь без тайного намека от самого депутата во время самых крутых "переговоров" в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. Человек откровенно приврал, выдавая себя, как минимум, за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом,

– сказал Подоляк.

По его словам, он не понимает, для чего это делают и задает несколько риторических вопросов: Хочется хайпануть на громкой теме "Азовстали"? Хочется заработать политических баллов и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что любые подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент?

"Поэтому простое предложение ко всем, в частности к "берегине автомата" Рудик: пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в странном виде в глазах мирового медийного сообщества", – добавил советник.

Позиция Киры Рудик

В комментарии для Украинской правды Кира Рудик также подтвердила, что не участвует в этом переговорном процессе. И, по ее словам, в статье The New York Times об этом не указано. Но это не так, в материале ее подписывают так: Kira Rudik, member of parliament and leader of the Holos party, involved in negotiations о Azovstal, said on Tuesday afternoon (перевод: об этом во вторник днем сообщила народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудик, которая участвует в переговорах по "Азовстали").

После многих запросов СМИ, сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали". Мало того, в статье Нью-Йорк Таймс об этом нет ни слова,

– сказала депутат.