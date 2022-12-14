Саакашвили объявил голодовку

Ранее Саакашвили отказали организовать его участие в проходящем в Тбилисском городском суде судебном процессе. Письмо с решением о голодовке Саакашвили представил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

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Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовки,

– говорится в письме Саакашвили.

Он подчеркнул, что осознает все риски, учитывая нынешнее состояние здоровья. Но заявил, что будет голодать до тех пор, пока не получит твердых гарантий того, что присоединится к своему процессу хотя бы через видеосвязь, подытожив, что есть предел любим издеванием и унижением.

Судебный процесс Саакашвили был отложен

В среду в Тбилисском городском суде должен был начаться процесс по ходатайству адвокатов об отсрочке наказания и освобождение по состоянию здоровья Саакашвили.

На прошлой неделе заседание было отложено, поскольку судья дал время организовать дистанционное присутствие Саакашвили на процессе. Сегодня Пенитенциарная служба заявила, что это невозможно по техническим причинам. Судья назначил заседание на 22 декабря.

Заметим, Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября прошлого года до 20 ноября 2021 года. Второй раз Саакашвили голодал 20 дней, с 21 марта по 10 марта этого года.

Что произошло с Михеилом Саакашвили: