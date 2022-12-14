Саакашвілі оголосив голодування

Раніше Саакашвілі відмовили організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді. Лист із рішенням про голодування Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе.

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Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування,

– йдеться в листі Саакашвілі.

Він підкреслив, що усвідомлює всі ризики з огляду на нинішній стан здоров'я. Але заявив, що голодуватиме доти, доки не отримає твердих гарантій того, що долучиться до свого процесу хоча б через відеозв'язок, підсумувавши, що є межа будь-яким глузуванням і приниженням.

Судовий процес Саакашвілі було відкладено

У середу в Тбіліському міському суді мав розпочатися процес за клопотанням адвокатів про відтермінування покарання та звільнення за станом здоров'я Саакашвілі.

Минулого тижня засідання було відкладено, оскільки суддя дав час, щоб організувати дистанційну присутність Саакашвілі на процесі. Сьогодні Пенітенціарна служба заявила, що це неможливо з технічних причин. Суддя призначив засідання на 22 грудня.

Зауважимо, Саакашвілі вже двічі оголошував голодування: перша тривала 50 днів, з моменту арешту 1 жовтня минулого року до 20 листопада 2021 року. Вдруге Саакашвілі голодував 20 днів, з 21 березня по 10 березня цього року.

Що сталося з Міхеілом Саакашвілі: