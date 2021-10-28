Соответствующая беседа состоялась между защитником Дито Садзаглишвили и третьим президентом Грузии в Руставской тюрьме. Об этом адвокат рассказал 28 октября.

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Саакашвили согласился лечиться, – адвокат

Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены, из-за чего он прекратил крайнюю форму протеста – отказ от лечения, проведение анализов, тестов и тому подобное,

– заявил адвокат политика.

Он объяснил:

"нам предоставили возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить запись разговора между нами Службой госбезопасности;

из-за этого Михаил Саакашвили перестал усиливать свой протест – отказ от лечения, проведение анализов, мониторинга показателей и тому подобное".

Дито Садзаглишвили пояснил, что политик подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжит сотрудничество с медиками, в частности членами консилиума.

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