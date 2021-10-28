Відповідна бесіда відбулась між захисником Діто Садзаглішвілі та третім президентом Грузії в руставській в'язниці. Про це адвокат розповів 28 жовтня.

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Саакашвілі погодився лікуватись, – адвокат

Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуті, через що він припинив крайню форму протесту – відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо,

– заявив адвокат політика.

Він пояснив:

"нам надали можливість поспілкуватися в такій формі, щоб унеможливити запис розмови між нами Службою держбезпеки;

через це Михайло Саакашвілі перестав посилювати свій протест – відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо".

Діто Садзаглішвілі пояснив, що політик підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.

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