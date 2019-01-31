Самая крупная контрабанда за 25 лет: в Италии изъяли 2 тонны кокаина
В Италии правоохранители изъяли крупнейшую за последние 25 лет партию кокаина – целых две тонны. За нее наркодельцы должны были получить около полумиллиона евро.
В сложной операции, чтобы перекрыть канал контрабанды наркотиков, кроме Италии, приняли участие еще три страны – Колумбия, Великобритания и Испания. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского подразделения Министерства экономики и финансов.
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60 мешков кокаина преступники спрятали в контейнере в порту Генуи. Оттуда контрабанда должна была ехать в Испанию – в Барселону.
Задержанная в Италии партия кокаина крупнейшая за последние 25 лет
Там наркотики должны были получить несколько преступных группировок, сотрудничающих с известным колумбийским наркокартелем "Клан залива". Последний является крупнейшим производителем кокаина в Колумбии – его доля на "рынке" в стране составляет 70%.
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