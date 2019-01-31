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      Найбільша контрабанда за 25 років: в Італії вилучили 2 тонни кокаїну

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      Затримана в Італії партія кокаїну найбільша за останні 25 років
      Затримана в Італії партія кокаїну найбільша за останні 25 років / vecer.press

      В Італії правоохоронці вилучили найбільшу за останні 25 років партію кокаїну – цілих дві тонни. За неї наркоділки мали отримати близько півмільйона євро.

      У складній операції, аби перекрити канал контрабанди наркотиків, окрім Італії, взяли участь ще три країни – Колумбія, Великобританія та Іспанія. Про це повідомили у прес-службі поліцейського підрозділу Міністерства економіки та фінансів.

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      60 мішків кокаїну злочинці сховали у контейнері у порту Генуї. Звідти контрабанда мала їхати в Іспанію – до Барселони.


      Затримана в Італії партія кокаїну найбільша за останні 25 років

      Там наркотики мали отримати кілька злочинних угруповань, які співпрацюють з відомим колумбійським наркокартелем "Клан затоки". Останній є найбільшим виробником кокаїну у Колумбії – його частка на "ринку" в країні складає 70%. 

      Теги: Наркотики Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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