Найбільша контрабанда за 25 років: в Італії вилучили 2 тонни кокаїну

В Італії правоохоронці вилучили найбільшу за останні 25 років партію кокаїну – цілих дві тонни. За неї наркоділки мали отримати близько півмільйона євро.

У складній операції, аби перекрити канал контрабанди наркотиків, окрім Італії, взяли участь ще три країни – Колумбія, Великобританія та Іспанія. Про це повідомили у прес-службі поліцейського підрозділу Міністерства економіки та фінансів.

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60 мішків кокаїну злочинці сховали у контейнері у порту Генуї. Звідти контрабанда мала їхати в Іспанію – до Барселони.



Затримана в Італії партія кокаїну найбільша за останні 25 років

Там наркотики мали отримати кілька злочинних угруповань, які співпрацюють з відомим колумбійським наркокартелем "Клан затоки". Останній є найбільшим виробником кокаїну у Колумбії – його частка на "ринку" в країні складає 70%.