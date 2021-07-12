Премию Лопачаку насчитали ко Дню Конституции Украины. Секретарь ЛГС обратился к городскому главе Андрею Садовому, чтобы ему больше не начисляли премий.
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Секретарь ЛГС отказался от премии
Лопачак, который находится на должности секретаря ЛГС с декабря 2020 года, отказался от почти 55 тысяч гривен премии. Он решил направить эти деньги на благотворительность.
Категорически не поддерживаю практику премирования чиновников десятками, а то и сотнями тысяч гривен. Поэтому всю свою премию, начисленную в размере 54 752 гривен ко Дню Конституции (минус налоги), направляю на спасение жизни 1-летней львовянки Виктории Полюги,
– отметил Лопачак.
Секретарь ЛГС добавил, что он против выплаты премий чиновникам. По его словам, экономическая ситуация в стране пока не самая лучшая – война, пандемия и кризис. Поэтому бюджетные деньги есть на что использовать.
"А к городскому главе обращаюсь с просьбой подобных надбавок мне больше не начислять. Тем более, что я о них не просил", – добавил Лопачак.
В комментарии ZAXID.NET секретарь ЛГС рассказал, что он уже перечислил деньги на лечение на банковскую карточку ее отца.
Секретарь ЛГС отказался от премии / Фото Маркияна Лопачака
Коротко о 1-летней Виктории Полюге
- 1-летней львовянке Виктории Полюге зимой 2021 года диагностировали СМА – спинальную мышечную атрофию.
- Чтобы спасти жизнь ребенку, ему следует до 2 лет сделать лишь один укол Zolgensma-Золгенсма.
- Однако препарат стоит очень дорого – 2,3 миллиона долларов.
- Времени осталось очень мало – осенью Виктории исполнится 2 года, поэтому лекарства не подействуют.
- Помочь девочке можно перейдя по ссылке.
- Ранее мэр Львова Андрей Садовый также присоединился к благотворительной акции "Миллион роз для Виктории".
- Он призвал львовян не быть равнодушными и помочь спасти жизнь девочки.
- Кроме этого, городской глава отметил необходимость принять государственную программу для помощи детям со СМА.