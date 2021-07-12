Премию Лопачаку насчитали ко Дню Конституции Украины. Секретарь ЛГС обратился к городскому главе Андрею Садовому, чтобы ему больше не начисляли премий.

К теме Мы успеем: во Львове бегуны присоединятся к сбору на самый дорогой в мире укол для ребенка из СМА

Секретарь ЛГС отказался от премии

Лопачак, который находится на должности секретаря ЛГС с декабря 2020 года, отказался от почти 55 тысяч гривен премии. Он решил направить эти деньги на благотворительность.

Категорически не поддерживаю практику премирования чиновников десятками, а то и сотнями тысяч гривен. Поэтому всю свою премию, начисленную в размере 54 752 гривен ко Дню Конституции (минус налоги), направляю на спасение жизни 1-летней львовянки Виктории Полюги,

– отметил Лопачак.

Секретарь ЛГС добавил, что он против выплаты премий чиновникам. По его словам, экономическая ситуация в стране пока не самая лучшая – война, пандемия и кризис. Поэтому бюджетные деньги есть на что использовать.

"А к городскому главе обращаюсь с просьбой подобных надбавок мне больше не начислять. Тем более, что я о них не просил", – добавил Лопачак.

В комментарии ZAXID.NET секретарь ЛГС рассказал, что он уже перечислил деньги на лечение на банковскую карточку ее отца.

Заметьте! Депутаты Львовского горсовета, за исключением главы и секретаря, не получают зарплаты.



Секретарь ЛГС отказался от премии / Фото Маркияна Лопачака

Коротко о 1-летней Виктории Полюге

1-летней львовянке Виктории Полюге зимой 2021 года диагностировали СМА – спинальную мышечную атрофию.

Чтобы спасти жизнь ребенку, ему следует до 2 лет сделать лишь один укол Zolgensma-Золгенсма.

Однако препарат стоит очень дорого – 2,3 миллиона долларов.

Времени осталось очень мало – осенью Виктории исполнится 2 года, поэтому лекарства не подействуют.

Помочь девочке можно перейдя по ссылке.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый также присоединился к благотворительной акции "Миллион роз для Виктории".

Он призвал львовян не быть равнодушными и помочь спасти жизнь девочки.

Кроме этого, городской глава отметил необходимость принять государственную программу для помощи детям со СМА.

Интересно! В течение более 15 лет, за исключением восьми месяцев в 2014 году, 41-летний Маркиян Лопачак депутат Львовского горсовета от ВО "Свобода". Семья народного избранника владеет рядом предприятий в сфере сельского хозяйства и ресторанного бизнеса. В своей декларации за 2020 год он указал 2,5 миллиона гривен дохода. Вместе с женой Лопачак хранит наличными 84 тысячи долларов, 100 тысяч евро и 150 тысяч гривен.