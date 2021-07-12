Премію Лопачаку нарахували до Дня Конституції України. Секретар ЛМР звернувся до міського голови Андрія Садового, щоб йому більше не нараховували премій.

До теми Ми встигнемо: у Львові бігуни долучаться до збору на найдорожчий у світі укол для дитини з СМА

Секретар ЛМР відмовився від премії

Лопачак, який перебуває на посаді секретаря ЛМР з грудня 2020 року, відмовився від майже 55 тисяч гривень премії. Він вирішив скерувати ці гроші на благодійність.

Категорично не підтримую практику преміювання чиновників десятками, а то й сотнями тисяч гривень. Тому всю свою премію, нараховану в розмірі 54 752 гривень до Дня Конституції (мінус податки), скеровую на порятунок життя 1-річної львів'янки Вікторії Полюги,
– зазначив Лопачак.

Секретар ЛМР додав, що він проти виплати премій чиновникам. За його словами, економічна ситуація в країні наразі не найкраща – війна, пандемія та криза. Тож бюджетні гроші є на що використовувати.

"А до міського голови звертаюся із проханням подібних надбавок мені більше не нараховувати. Тим більше, що я про них не просив", – додав Лопачак.

У коментарі ZAXID.NET секретар ЛМР розповів, що він вже перерахував гроші на лікування на банківську картку її батька.


Секретар ЛМР відмовився від премії / Фото Маркіяна Лопачака

Коротко про 1-річну Вікторію Полюгу

  • 1-річній львів'янці Вікторії Полюзі взимку 2021 року діагностували СМА – спінальну м'язову атрофію.
  • Щоб врятувати життя дитині, їй слід до 2 років зробити лише один укол Zolgensma-Золгенсма.
  • Однак препарат коштує дуже дорого – 2,3 мільйона доларів.
  • Часу залишилось надзвичайно мало – восени Вікторії виповниться 2 роки, тож ліки не подіють.
  • Допомогти дівчинці можна, перейшовши за посиланням.
  • Раніше мер Львова Андрій Садовий також долучився до благодійної акції "Мільйон троянд для Вікторії".
  • Він закликав львів'ян не бути байдужими та допомогти врятувати життя дівчинки.
  • Окрім цього, міський голова наголосив на потребі прийняти державну програму для допомоги дітям зі СМА.