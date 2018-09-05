Сильная боль и потеря веса: состояние Балуха снова ухудшилось

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает в анексированном Крыму 171 день, страдает от сильных приступов боли.

Об этом сообщил адвокат украинца, информирует Крымская правозащитная группа.

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У Владимира был приступ сильной боли в печени, он продолжает терять вес. Сейчас украинец находится в камере с постоянным видеонаблюдением. Балух считает, что в ракурс камеры попадает даже туалет,

– отметил адвокат.

По словам защитника Балуха, медицинская помощь политзаключенному не предоставляется должным образом. Адвокат встретился с ним 5 сентября.

Напомним, 5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балух приговорен к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха?

8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта. Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.