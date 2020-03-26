Сирия готовится встретиться с коронавирусом без воды и мыла
В Сирии, охваченной войной, не хватает проточной воды и средств гигиены. В ВОЗ говорят, что в стране коронавирус может унести десятки тысяч жизней.
Мыло в Сирии – очень дорогое, проточной воды – нет, о дезинфекторе можно и не вспоминать, информирует CNN.
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Соблюдать изоляции или хотя бы дистанции в общении – невозможно. Ведь большинство семей – многодетные и живут на ограниченной площади.
Мы стараемся оставаться чистыми с помощью наших ограниченных возможностей. Все эти дезинфекторы и вещи для чистки, о которых вы говорите, мы просто не можем достать,
– рассказывает Фатима Ум Али.
Семья женщины живет вблизи турецко-сирийской границы: в трех палатках – 16 человек. В провинции Идлиб, где население достигает трех миллионов людей, больниц мало, ведь все они были целями для бомбардировок.
Жительница провинции Идлиб Фатима Ум Али/ Фото CNN
Миллион людей сейчас находятся во временных лагерях. Трудно донести им информацию о необходимости предохраняться и соблюдать элементарной гигиены.
Они прошли через бомбежки, холодную смерть и химические атаки. Поэтому они уже смирились со смертью,
– рассказывает доктор Мунтер Халиль.
Провинция Идлиб накануне вспышки коронавируса:
- На одного врача приходится 10 000 человек;
- В подконтрольной оппозиционерам части Сирии – 100 аппаратов искусственной вентиляции легких;
- 200 коек интенсивной терапии;
- Есть только одно устройство для проведения тестов на коронавирус.
По данным организации EWARN, 40-70% населения на подконтрольной оппозиции территории заразятся коронавирусом. Организация закупила 300 тестов для диагностирования и передала их у Идлиб.
Сирия готовится к коронавирусу / Фото CNN
На подконтрольной оппозиционерам территории пока не выявлено случаев коонавируса. Официальный Дамаск сообщает лишь о 5 случаев заражения. В общем Дамаск получил 1200 тестов на выявление Covid-19, 300 уже использовали.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала