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      Сирия готовится встретиться с коронавирусом без воды и мыла

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      В Сирии, охваченной войной, не хватает проточной воды и средств гигиены. В ВОЗ говорят, что в стране коронавирус может унести десятки тысяч жизней.

      Мыло в Сирии – очень дорогое, проточной воды – нет, о дезинфекторе можно и не вспоминать, информирует CNN.

      К теме У нас теперь общий враг, – Генсек ООН призвал прекратить все боевые действия в мире

      Соблюдать изоляции или хотя бы дистанции в общении – невозможно. Ведь большинство семей – многодетные и живут на ограниченной площади.

      Мы стараемся оставаться чистыми с помощью наших ограниченных возможностей. Все эти дезинфекторы и вещи для чистки, о которых вы говорите, мы просто не можем достать,
      – рассказывает Фатима Ум Али.

      Семья женщины живет вблизи турецко-сирийской границы: в трех палатках – 16 человек. В провинции Идлиб, где население достигает трех миллионов людей, больниц мало, ведь все они были целями для бомбардировок.


      Жительница провинции Идлиб Фатима Ум Али/ Фото CNN

      Миллион людей сейчас находятся во временных лагерях. Трудно донести им информацию о необходимости предохраняться и соблюдать элементарной гигиены.

      Они прошли через бомбежки, холодную смерть и химические атаки. Поэтому они уже смирились со смертью,
      – рассказывает доктор Мунтер Халиль.

      Провинция Идлиб накануне вспышки коронавируса:

      • На одного врача приходится 10 000 человек;
      • В подконтрольной оппозиционерам части Сирии – 100 аппаратов искусственной вентиляции легких;
      • 200 коек интенсивной терапии;
      • Есть только одно устройство для проведения тестов на коронавирус.

      По данным организации EWARN, 40-70% населения на подконтрольной оппозиции территории заразятся коронавирусом. Организация закупила 300 тестов для диагностирования и передала их у Идлиб.


      Сирия готовится к коронавирусу / Фото CNN

      На подконтрольной оппозиционерам территории пока не выявлено случаев коонавируса. Официальный Дамаск сообщает лишь о 5 случаев заражения. В общем Дамаск получил 1200 тестов на выявление Covid-19, 300 уже использовали.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Медицина ВОЗ Война в Сирии
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