Сирія готується зустрітись з коронавірусом без води та мила

У Сирії, охопленій війною, бракує проточної води та засобів гігієни. У ВООЗ кажуть, що в країні коронавірус може забрати десятки тисяч життів.

Мило в Сирії – дуже дороге, проточної води – немає, про дезінфектори можна й не згадувати, інформує CNN.

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Дотримуватись ізоляції або бодай дистанції у спілкуванні – неможливо. Адже більшість сімей – багатодітні і живуть на обмеженій площі.

Ми намагаємося лишатися чистими за допомогою наших обмежених можливостей. Всі ці дезінфектори й речі для чистки, про які ви говорите, ми просто не можемо дістати,

– розповідає Фатіма Ум Алі.

Родина жінки живе поблизу турецько-сирійського кордону: у трьох наметах – 16 осіб. У провінції Ідліб, де населення сягає трьох мільйонів людей, лікарень мало, адже всі вони були цілями для бомбардувань.



Жителька провінції Ідліб Фатіма Ум Алі / Фото CNN

Мільйон людей зараз перебувають у тимчасових таборах. Важко донести їм інформацію про необхідність оберігатись та дотримуватись елементарної гігієни.

Вони пройшли через бомбардування, холодну смерть і хімічні атаки. Тому вони вже змирилися зі смертю,

– розповідає доктор Мунтер Халіль.

Провінція Ідліб напередодні спалаху коронавірусу:

На одного лікаря припадає 10 000 осіб;

В підконтрольній опозиціонерам частині Сирії – 100 апаратів штучної вентиляцї легень;

200 ліжок інтенсивної терапії;

Є лише один пристрій для проведеня тестів на коронавірус.

За даними організації EWARN, 40-70% населення на підконтрольній опозиції території заразяться коронавірусом. Організація закупила 300 тестів для діагностування і передалі їх у Ідліб.





Сирія готується до коронавірусу / Фото CNN

На підконтрольній опозиціонерам території поки не виявлено випадків коонавірусу. Офіційний Дамаск повідомляє лише про 5 випадків зараження. Загалом Дамаск отримав 1200 тестів на виявлення Covid-19, 300 вже використали.





Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу