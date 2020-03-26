18:06
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Сирія готується зустрітись з коронавірусом без води та мила

      - Читать новость на русском
      ВООЗ попереджає про загрозу коронавірусу у Сирії / 112 Украина

      У Сирії, охопленій війною, бракує проточної води та засобів гігієни. У ВООЗ кажуть, що в країні коронавірус може забрати десятки тисяч життів.

      Мило в Сирії – дуже дороге, проточної води – немає, про дезінфектори можна й не згадувати, інформує CNN.

      До теми У нас тепер спільний ворог, – Генсек ООН закликав припинити усі бойові дії у світі

      Дотримуватись ізоляції або бодай дистанції у спілкуванні – неможливо. Адже більшість сімей – багатодітні і живуть на обмеженій площі.

      Ми намагаємося лишатися чистими за допомогою наших обмежених можливостей. Всі ці дезінфектори й речі для чистки, про які ви говорите, ми просто не можемо дістати,
      – розповідає Фатіма Ум Алі.

      Родина жінки живе поблизу турецько-сирійського кордону: у трьох наметах – 16 осіб. У провінції Ідліб, де населення сягає трьох мільйонів людей, лікарень мало, адже всі вони були цілями для бомбардувань.


      Жителька провінції Ідліб Фатіма Ум Алі / Фото CNN

      Мільйон людей зараз перебувають у тимчасових таборах. Важко донести їм інформацію про необхідність оберігатись та дотримуватись елементарної гігієни.

      Вони пройшли через бомбардування, холодну смерть і хімічні атаки. Тому вони вже змирилися зі смертю,
      – розповідає доктор Мунтер Халіль.

      Провінція Ідліб напередодні спалаху коронавірусу:

      • На одного лікаря припадає 10 000 осіб;
      • В підконтрольній опозиціонерам частині Сирії – 100 апаратів штучної вентиляцї легень;
      • 200 ліжок інтенсивної терапії;
      • Є лише один пристрій для проведеня тестів на коронавірус.

      За даними організації EWARN, 40-70% населення на підконтрольній опозиції території заразяться коронавірусом. Організація закупила 300 тестів для діагностування і передалі їх у Ідліб.


       Сирія готується до коронавірусу / Фото CNN

      На підконтрольній опозиціонерам території поки не виявлено випадків коонавірусу. Офіційний Дамаск повідомляє лише про 5 випадків зараження. Загалом Дамаск отримав 1200 тестів на виявлення Covid-19, 300 вже використали.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Медицина ВООЗ Війна у Сирії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Карантин в Україні триватиме до 24 квітня: Кабмін пояснив, що можна робити, а що – заборонено
      Наталя Боднар
      сьогодні , 17:00 "Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук