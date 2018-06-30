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Скандальный певец Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России

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Скандальный певец Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России
Скандальный певец Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России / УНИАН

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы. И прокомментировал, почему решил выступить в Москве на 9 мая.

Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде в Украине".

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Отметим, что интервью Виталий Козловский давал только на украинском языке.

Он заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для него недопустимы". А на вопрос, почему он согласился выступить в России, прокомментировал: "Меня не раз приглашали в Москву и каждый раз я категорически отказывался. Но позволил себе поехать именно на 9 мая", – сказал певец.

Я настолько был сосредоточен на своей работе, песнях, музыке, гастролях, клипах, иногда поверхностно и узко смотрел на глобальную политическую ситуацию. Думаю, вся эта ситуация мне была необходима, чтобы во всем разобраться и понять. Понять, что артист – это не просто певец или актер, личность, которая стоит в стороне от глобальных событий в стране. Это прежде всего, сознательный гражданин своей страны и пример для своих поклонников,
– рассказал Козловский.

Віталій Козловський виступив у Москві на 9 травня

Виталий Козловский выступил в Москве на 9 мая

Он отметил, что вместе со своей командой переживал, что их забрасывают камнями. "Но там никто камнями не забросал, забросали на Родине. Ты едешь туда со своей целью, своими мыслями, а люди это расценивают совсем по-другому. Тебе кажется, что ты все делаешь правильно, я не считал это "предательством", – добавил украинский певец.

Виталий Козловский, как известно, отменил много концертов в Украине, ведь получил много личных угроз.

Мне очень жаль, хочу извиниться перед всеми своими поклонниками, что им пришлось сдавать билеты. Но большую часть своих выступлений отменил я сам, потому что были угрозы со стороны "патриотов", и я не хотел, чтобы люди были свидетелями того, что происходило на концертах моих коллег,
– отметил артист.

Напомним, 9 мая в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Позади артиста на сцене красовались надписи "С Днем Победы" и "9 мая".

Теги: Новости Украины Музыка Новости России Украина – Россия LifeStyle День Победы Российские гастролеры Виталий Козловский
Источник: 24 Канал
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