Сколько Киев потратит на празднование нового года

Новогодние и рождественские праздники у большинства из нас ассоциируются с яркими уличными гуляниями. Красиво наряженная елка, ярмарки по продаже сладостей, катки, концерты – атрибуты без которых трудно представить новогодний Киев. Правда все эти развлечения – удовольствие не из дешевых.

Сколько стоили бюджету столицы праздничные развлечения, посчитали журналисты 24 канала.

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На Новый год и Рождество Украина буквально ныряет в празднование. Каждый город старается удивить жителей и гостей разнообразными развлекательными мероприятиями. Традиционными среди которых являются елка и ярмарка.

Столица же должна во всем показывать пример, поэтому к праздникам готовится тщательно и денег на интересные действа не жалеет. Так, на проводы 2018 и встречу 2019 года, из бюджета города планируют потратить более 3,6 миллиона гривен.

В отношении бюджета, сообщаем, что на проведение новогодних мероприятий структурными подразделениями КГГА из бюджета города по отрасли "культура и искусство" планируется потратить 3,638 миллиона гривен,

– отметила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.



Неужели есть что-то вкуснее лакомства, купленные на ярмарке?

Поскольку фейерверки и салюты все еще запрещены в Киеве (действует решение КГГА о запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий), возникает вопрос – на что именно будут тратить бюджетные средства города. В КГГА к этому вопросу подошли креативно. Так, по словам Дины Поповой, вышеупомянутую сумму потратят так:

150 тысяч гривен пойдет на оплату услуг по монтажу сценического комплекса, звуковых порталов и технической зоны на Софийской площади;

50 тысяч гривен – на обустройство резиденции Святого Николая на Контрактовой площади;

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50 тысяч гривен потратят на организацию Всеукраинской рождественской выставки в Доме художника;

200 тысяч гривен – на проведение Детской рождественской фестивалии "Орели", которая состоится в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара";

250 тысяч гривен нужно на создание хорового мюзикла "Рождественская песня" по рассказу Чарльза Диккенса "А Christmas Carol" Академическим камерным хором "Крещатик" в рамках песенного новогоднего фестиваля;

2,938 миллиона гривен – художественный проект "Зимняя "Країна мрій" на Левом берегу.

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