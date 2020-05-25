Смерть нардепа Давыденко: основные версии следствия и возможная причастность олигархов

Народного депутата Украины Валерия Давыденко 23 мая нашли застреленным в туалете собственного офиса. Все очень похоже на самоубийство, но в эту версию никто особо не верит – ни общество, ни СМИ, ни коллеги, ни, похоже, даже следствие.

Основные версии следствия

Ключевой версией следствия является убийство, которое было инсценировано под самоубийство. Именно по статье об убийстве и открыли уголовное производство еще в день смерти 23 мая. Впрочем, у следствия есть еще две версии, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии 24 канала.

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Вторая версия следствия проста и очевидна – это самоубийство. Хотя все в это слабо верят, и именно суицид эта загадочная смерть больше всего напоминает. По меньшей мере, на первый взгляд.

И третьей версией является доведение до самоубийства. Именно эта версия является едва ли не самой правдоподобной. Как сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники, обзор камер видеонаблюдения не показал вероятного убийцы.

То есть Анатолий Давыденко сам зашел в туалет и больше не вышел оттуда. Тогда его тело нашла уборщица. Впрочем кресло в туалете и открытое окно указывают именно на инсценировку самоубийства, а с камерами могли поработать профессионалы.

Убийство или инсценировка самоубийства мы также не исключаем. Это все будет проверяться, сейчас проводят экспертизы, вскрытие тела и многое другое,

– отметил Антон Геращенко.

Если это таки было убийство, например, заказное или по предварительному сговору лиц, то виновнику грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. В случае с доведением до самоубийства вероятный виновник обойдется заключением до 5 лет.

Вероятна причастность олигархов

"Апостроф" также пишет, что у Валерия Давыденко было много врагов как в политикуме, так и в бизнес-кругах. Одним из таких был беглый олигарх времен Януковича Сергей Курченко.

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Екснардеп Игорь Мосийчук также заявил, что у умершего депутата был конфликт с агробизнесменом Андреем Веревским – бенефициаром компании "Кернел" и спонсором депутатской группы "Доверие".

Антон Геращенко в комментарии 24 канала эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Заместитель главы МВД сослался на то, что он не является следователем или прокурором по делу, поэтому не владеет такой информацией.

"Наша задача – полностью и честно расследовать это дело. Важно установить все обстоятельства, ведь возможно все, что угодно", – подчеркнул Геращенко.

Утерян телефон Давыденко

Опять же "Апостроф" со ссылкой на собственные источники пишет про потеряннный для следствия телефон Давыденко. Мол, у депутата была важная встреча накануне своей смерти, после нее он выключил телефон и больше не включал.

Если причиной смерти депутата действительно стали убийство или доведение до самоубийства, то этот телефон имеет особую ценность для следствия – он поможет установить последние контакты покойного.

Правда, эту информацию Антон Геращенко также не смог подтвердить. Впрочем и не взялся опровергать.