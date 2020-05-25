Народного депутата України Валерія Давиденка 23 травня знайшли застреленим в туалеті власного офісу. Усе дуже схоже на самогубство, але у цю версію ніхто особливо не вірить – ні суспільство, ні ЗМІ, ні колеги, ні, схоже, навіть слідство.

Основні версії слідства

Ключовою версією слідства є вбивство, яке було інсценоване під самогубство. Саме за статтею про вбивство й відкрили кримінальне провадження ще у день смерті 23 травня. Втім у слідства є ще дві версії, розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у коментарі 24 каналу.

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Друга версія слідства проста і очевидна – це самогубство. Хоча всі у це слабо вірять, та саме суїцид ця загадкова смерть найбільше нагадує. Щонайменше, на перший погляд.

І третьою версією є доведення до самогубства. Саме ця версія є чи не найбільш правдоподібною. Як повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на власні джерела, огляд камер відеоспостереження не показав імовірного вбивці.

Тобто Анатолій Давиденко сам зайшов у туалет та більше не вийшов звідти. Тоді його тіло знайшла прибиральниця. Втім крісло в туалеті та відкрите вікно вказують саме на інсценування самогубства, а з камерами могли попрацювати професіонали.

Вбивство чи інсценування самогубства ми також не виключаємо. Це все буде перевірятися, зараз проводять експертизи, розтин тіла та багато іншого,

– зазначив Антон Геращенко.

Якщо це таки було вбивство, наприклад, замовне або за попередньою змовою осіб, то винуватцю загрожує від 10 до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. У разі з доведенням до самогубства імовірний винуватець обійдеться ув'язненням до 5 років.

Імовірна причетність олігархів

"Апостроф" також пише, що у Валерія Давиденка було багато ворогів як у політикумі, так і в бізнес-колах. Одним з таких був олігарх-утікач часів Януковича Сергій Курченко.

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Екснардеп Ігор Мосійчук також заявив, що у померлого депутата був конфлікт з агробізнесменом Андрієм Веревським – бенефіціаром компанії "Кернел" та спонсором депутатської групи "Довіра".

Антон Геращенко у коментарі 24 каналу цю інформацію не підтвердив, але й не спростував. Заступник голови МВС послався на те, що він не є слідчим чи прокурором у справі, тож не володіє такою інформацією.

"Наше завдання – повністю і чесно розслідувати цю справу. Важливо встановити усі обставини, адже можливо усе, що завгодно", – підкреслив Геращенко.

Загублений телефон Давиденка

Знову ж таки "Апостроф" з посиланням на власні джерела пише про загублений для слідства телефон Давиденка. Мовляв, депутат мав важливу зустріч напередодні своєї смерті, після неї вимкнув телефон та більше не вмикав.

Якщо причиною смерті депутата справді стали вбивство чи доведення до самогубства, то цей телефон має особливу цінність для слідства – він допоможе встановити останні контакти покійного.

Щоправда, цю інформацію Антон Геращенко також не зміг підтвердити. Втім і не взявся спростовувати.