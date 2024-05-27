Введение дополнительных санкций вряд ли повлияет на сотрудничество в оборонно-промышленной сфере. Остается, пожалуй, единственный вариант – Китай. Политолог Андрей Вигиринский в эфире 24 Канала предположил, может ли Пекин урегулировать ситуацию.

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Что представляет собой КНДР

Многие специалисты говорят, что режим в Северной Корее имеет неплохую группу международных дипломатов, которые умеют работать в сфере внешней политики.

К примеру. Несмотря на несогласие с Китаем, в 2017 году Ким Чен Ын мог убить сводного брата Ким Чон Нама в Малайзии якобы из-за наследства, которое ему оставил отец.

Граждане КНДР могут приезжать на территорию Китая для зарабатывания средств, а затем возвращаться для продолжения бизнеса. То есть Пекин имеет влияние на Северную Корею, но не абсолютное – молниеносного переворота "с ног на голову" не произойдет.

КНДР, понимая последствия полной зависимости от одного партнера, всегда пытается балансировать и находить компромиссы. Даже около 10 лет назад начинала реализовывать либеральные реформы, они были успешными, но режим их очень быстро свернул из-за ненужности государству.

Северная Корея понимает, как работать с Китаем, чтобы тот не потерял к ним интерес. В то же время умеет проводить самостоятельную политику,

– сказал политолог.

Может ли Китай урегулировать отношения между КНДР и Россией

По словам Вигиринского, в украинском информационном пространстве сложились мифы о конспирологических поставках оружия из Северной Кореи в Россию – будто Китай через КНДР помогает Кремлю, чтобы к нему не имели претензий.

Однако Пхеньян имеет собственный военно-промышленный комплекс, настроенный как раз на те образцы вооружения, которые являются эффективными на поле боя – снаряды калибра 152 миллиметра. Соответственно Китай не будет влиять на то, что не имеет критической опасности.

Тем более, когда Пекин осознает, что может произойти противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе с США. Вашингтон здесь полагается на Австралию, Филиппины, Южную Корею и Великобританию. Эти страны создают "пояс угрозы" для Китая.

Здесь Северная Корея ничем не мешает Китаю. Она наоборот является идеологически близкой, ее можно использовать как союзника. Си и Путин подписали соглашение, что Россия будет способствовать защите территориальных интересов и суверенитета Китая в Южно-Китайском море. Кроме возмущения нет больше инструментов,

– сказал Андрей Вигиринский.

Санкции наложить также не получится: российский ВПК уже имеет ограничения, Северная Корея давно находится под тотальной блокадой, одновременно Китай может симметрично ответить. Также несколько стран могут объединиться в общих интересах и научных разработках, тогда санкции так же не повлияют на них.

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