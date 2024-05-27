Введення додаткових санкцій навряд вплине на співпрацю в оборонно-промисловій сфері. Залишається, мабуть, єдиний варіант – Китай. Політолог Андрій Вігірінського в етері 24 Каналу припустив, чи може Пекін врегулювати ситуацію.

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Що являє собою КНДР

Чимало фахівців кажуть, що режим у Північній Кореї має непогану групу міжнародних дипломатів, які вміють працювати у сфері зовнішньої політики.

До прикладу. Попри незгоду з Китаєм, у 2017 році Кім Чен Ин міг вбити зведеного брата Кім Чон Нама у Малайзії начебто через спадок, який йому лишив батько.

Громадяни КНДР можуть приїжджати на територію Китаю для заробляння коштів, а потім повертатися для продовження бізнесу. Тобто Пекін має вплив на Північну Корею, але не абсолютний – блискавичного перевороту "з ніг на голову" не відбудеться.

КНДР, розуміючи наслідки повної залежності від одного партнера, завжди намагається балансувати та знаходити компроміси. Навіть близько 10 років тому починала реалізовувати ліберальні реформи, вони були успішними, але режим їх дуже швидко звернув через непотрібність державі.

Північна Корея розуміє, як працювати з Китаєм, аби той не втратив до них інтерес. Водночас уміє проводити самостійну політику,

– сказав політолог.

Чи може Китай врегулювати відносини між КНДР та Росією

За словами Вігірінського, в українському інформаційному просторі склалися міфи про конспірологічне постачання зброї з Північної Кореї до Росії – буцім Китай через КНДР допомагає Кремлю, аби до нього не мали претензій.

Проте Пхеньян має власний військово-промисловий комплекс, налаштований якраз на ті зразки озброєння, які є ефективними на полі бою – снаряди калібру 152 міліметри. Відповідно Китай не впливатиме на те, що не має критичної небезпеки.

Тим більше, коли Пекін усвідомлює, що може відбутися протистояння в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зі США. Вашингтон тут покладається на Австралію, Філіппіни, Південну Корею та Велику Британію. Ці країни створюють "пояс загрози" для Китаю.

Тут Північна Корея нічим не заважає Китаю. Вона навпаки є ідеологічно близькою, її можна використати як союзника. Сі та Путін підписали угоду, що Росія сприятиме захисту територіальних інтересів та суверенітету Китаю в Південнокитайському морі. Крім обурення немає більше інструментів,

– сказав Андрій Вігірінський.

Санкції накласти також не вийде: російський ВПК вже має обмеження, Північна Корея давно перебуває під тотальною блокадою, водночас Китай може симетрично відповісти. Також декілька країн можуть об'єднатися у спільних інтересах та наукових розробках, тоді санкції так само не вплинуть на них.

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