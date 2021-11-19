В Україні від COVID-19 вже померло понад 40 дітей. Більшість із них мали супутні захворювання, але були і повністю здорові діти. Крім того, діти страждають на постковідні стани.
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Єдиний спосіб цього уникнути – вакцинація. Адже вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12 – 18 років.
Якою вакциною і з якого віку?
В Україні для щеплення дітей старше 12 років дозволена вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.
Доза вакцини нічим не відрізняється від дорослої – її не треба розраховувати на масу тіла чи вік.
Інтервал між дозами стандартний: 21 – 28 діб.
12-річна Влада вже захищена від COVID-19 / фото – Ольги Стефанишиної
А вакцина ефективна?
Ефективність і безпечність вакцини доведена в результаті клінічного дослідження в США за участі майже 2 тисяч дітей. Зараз там вакциновано мільйони підлітків. І вже дозволена вакцинація дітей від 5 років.
В Україні введено понад 50 тисяч доз вакцини дітям віком від 12 років.
А є якісь протипоказання?
Такі ж, як і для дорослих. Пам'ятайте: абсолютні протипокази мають близько 1% людей.
А який алгоритм?
- Крок 1: огляд в педіатра або сімейного лікаря. Жодних додаткових аналізів не потрібно.
- Крок 2: отримайте направлення від лікаря
- Крок 3: прийдіть у пункт вакцинації і отримайте щеплення
Вакцинація проводиться лише за згоди та присутності батьків.
Важливо: перед вакцинацією від COVID-19 слід переконатися, що дитина має усі щеплення згідно з Національним календарем щеплень.