В Україні від COVID-19 вже померло понад 40 дітей. Більшість із них мали супутні захворювання, але були і повністю здорові діти. Крім того, діти страждають на постковідні стани.

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Єдиний спосіб цього уникнути – вакцинація. Адже вакцина на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12 – 18 років.

Якою вакциною і з якого віку?

В Україні для щеплення дітей старше 12 років дозволена вакцина Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Доза вакцини нічим не відрізняється від дорослої – її не треба розраховувати на масу тіла чи вік.

Інтервал між дозами стандартний: 21 – 28 діб.

12-річна Влада вже захищена від COVID-19 / фото – Ольги Стефанишиної

А вакцина ефективна?

Ефективність і безпечність вакцини доведена в результаті клінічного дослідження в США за участі майже 2 тисяч дітей. Зараз там вакциновано мільйони підлітків. І вже дозволена вакцинація дітей від 5 років.

В Україні введено понад 50 тисяч доз вакцини дітям віком від 12 років.

А є якісь протипоказання?

Такі ж, як і для дорослих. Пам'ятайте: абсолютні протипокази мають близько 1% людей.

А який алгоритм?

Крок 1: огляд в педіатра або сімейного лікаря. Жодних додаткових аналізів не потрібно.

Крок 2: отримайте направлення від лікаря

Крок 3: прийдіть у пункт вакцинації і отримайте щеплення

Вакцинація проводиться лише за згоди та присутності батьків.

Важливо: перед вакцинацією від COVID-19 слід переконатися, що дитина має усі щеплення згідно з Національним календарем щеплень.