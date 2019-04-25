Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів

СБУ та військова прокуратура днями відзвітували про перемогу. Вони викрили законспіровану мережу російських диверсантів, які на нашій території вбивали офіцерів українських спецслужб.

Які резонансні вбивства здійснили диверсанти

Ви, напевне, пам'ятаєте, як у 2017 році в Маріуполі підірвали автомобіль полковника СБУ Олександра Хараберюша. Від вибуху полковник, який дуже успішно керував боротьбою із сепаратистами в Донецькій області, загинув.

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А через півроку було затримано виконавицю цього нападу – жінку, яка отримала від невідомих завдання прикріпити до машини Хараберюша вибуховий пристрій. Проте замовників та організаторів вбивства СБУ тоді так і не знайшла.



Машину підірвали за допомогою радіокерованої магнітної міни

Через три місяці стався ще один напад на офіцера наших спецслужб, тільки вже в Києві. За кермом власного авто від вибуху загинув командир спеціального резерву головного управління розвідки Міноборони Максим Шаповал.

Це була велика втрата для спецслужб й сумне свідчення того, що ворожі диверсанти можуть вільно діяти не лише в прифронтовій зоні, але й в українській столиці.

Пошуки причетних до вбивства Шаповала тоді так нічим і не закінчились. Лише вдалося з'ясувати, що вбивці, напевне, підклали вибухівку в авто під сидіння Шаповалу, коли той віддавав свою машину в ремонт.



Фото з місця трагедії

Як вдалося викрили нападників

Аж ось тепер СБУ та військові прокурори відрапортували, що нарешті викрили цілу мережу російських диверсантів, які здійснили напади і на Хараберюша, і на Шаповала.

Тільки, на жаль, радіти перемозі особливо не доводиться. Тому що викриття цієї мережі російських кілерів сталося не так через професійність наших спецслужб, скільки через необережність і недолугість російської агентури.

Пам'ятаєте, як кілька тижнів тому на початку квітня в одному зі спальних районів Києва стався вибух автомобіля? На місці події поліція знайшла пораненого чоловіка.

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Коли поліцейські почали розбиратися хто цей поранений, виявилося, що саме через нього вибух і стався. Одна з камер спостереження навіть зафіксувала момент інциденту.

Момент вибуху автомобіля Chevrolet у Києві: дивіться відео

Згодом з'ясувалося, що підірване авто належить одному з офіцерів українських спецслужб, а поранений виявився підривником-невдахою, який намагався прикріпити вибуховий пристрій під машину, але він спрацював у нього в руках.

На щастя для нас, в цьому випадку ніхто з українських офіцерів не постраждав. Залишився живим і сам горе-підривник, який під час допитів розповів, хто він такий. А також здав своїх спільників, що й дозволило СБУ їх швидко викрити і частину навіть затримати.

Отже, затриманим підривником виявився офіцер російської військової розвідки Олексій Комарічев, який потрапив до України з киргизським паспортом й разом з іншими диверсантами планував тут цілу низку терактів.



Після вибуху росіянин перебував у важкому стані

Всього диверсійна група налічувала 13 осіб, вісім з яких були затримані в Україні, а п'ятьох затримати не вдалось, оскільки вони перебувають на території Росії. Керував цією групою генерал-лейтенант російського ФСБ Дмітрій Мінаєв.

Звідки російські кілери отримували інформацію про українців

Під час викриття цієї диверсійної мережі з'ясувався один вражаючий факт. Виявляється, російські кілери мало того, що спокійно неодноразово їздили сюди через кордон з боку сепаратистських республік.

Вони ще й майже задарма отримували доступ до закритих баз даних українських правоохоронців, щоб слідкувати за своїми цілями і планувати вбивства.

Головний військовий прокурор Матіос навіть озвучив, скільки коштує сторонній особі отримати закриту інформацію призначену тільки для оперативників.

Що розповів Матіос? За словами прокурора, в Україні діє такий негласний прейскурант: доступ до бази відеоспостереження в Києві "Безпечне місто" коштує 200-250 гривень за один автомобіль. До бази МВС та поліції – від 250 до 700 гривень, до бази перетину кордону – від 600 до 800 гривень за особу.



До бази автотранспорту (пересування в місті, паркування, адмінпротоколи, затримання, зупинки) – 500 гривень. Деталізація дзвінків з прив'язкою до місця – від 4000 до 7000 гривень за півроку телефонних з'єднань. Доступ до інформації щодо отриманих доходів із бази Пенсійного фонду, служб соцстрахування, податкової – 500 гривень.

Через п'ять років від початку війни з Росією у нас так само процвітає корупція в правоохоронних органах і торгівля секретними даними, якою із задоволенням користується ворожа агентура. І це після гучної історії з підробленим українським біометричним паспортом.

Пам'ятаєте, як два роки тому під час одного із замахів на чеченських добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву був затриманий кілер Артур Денісултанов? Слідство тоді з'ясувало, що цей уродженець Чечні тісно пов'язаний з Кадировим. Він тривалий час знаходився в Україні й часто навіть їздив в Європу за підробленим українським паспортом на ім'я Олександра Дакара.



Фото "Дакара" у підробленому паспорті (зліва) та фото Денісултанова (справа)

Факт підробки біометричного паспорту тоді викликав неймовірний розголос. Прокурори відрапортували, що затримали чиновника, який видав цей паспорт чеченському кілеру за хабар.

Тільки де той чиновник зараз? Ви чули, щоб його посадили? Чи варто дивуватися, що у російської агентури досі прекрасні умови роботи в Україні. Адже задешево вони можуть залучити до своїх спецоперацій чимало корумпованих українських посадовців.

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І як у тому випадку з Осмаєвим та Окуєвою, так і з нещодавнім невдалим підривом авто, нам залишається лише сподіватися передусім на недолугість та невдачу російських диверсантів. А не на професійність наших спецслужб та непідкупність наших посадовців.