Сообщается, что армия отрицала заявления Сил быстрого реагирования (RSF) о том, что они захватили президентский дворец, резиденцию начальника армии и аэропорты в столице страны Хартуми и северном городе Мероуэ.

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Противоречивые версии событий

"Мы думаем, что если они будут мудрыми, то отведут свои войска, вошедшие в Хартум. Но если так будет продолжаться, мы будем вынуждены перебросить войска в Хартум из других районов", – заявил начальник армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью телеканала "Аль-Джазира".

Лидер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, назвал Бурхана "преступником" и "лжецом". "Мы знаем, где ты прячешься, и мы доберемся до тебя и передадим тебя правосудию, или ты умрешь, как и любая другая собака", – сказал он в интервью радиостанции.

Как отмечает Reuters, из-за противоречивых версий событий, предоставленных двумя сторонами, ситуация на месте была непонятной.

RSF утверждал, что армия напала на него первой, в то время как армия заявляла, что борется с RSF на объектах, которые они якобы захватили.

Какое количество жертв

Столкновения происходят на фоне роста напряженности между армией и RSF по поводу интеграции RSF в состав вооруженных сил. Разногласия задерживают подписание международного соглашения с политическими партиями о переходе к демократии, поддержанном международным сообществом.

Врачи заявили, что в результате столкновений, охвативших несколько жилых районов столицы, погибла и была ранена "очень большое количество" гражданских лиц. В то же время они подтвердили всего три смерти.

Армия заявила, что суданские военно-воздушные силы производят операции против RSF. В нескольких частях Хартума были слышны выстрелы, а очевидцы сообщали о стрельбе в близлежащих городах.

Столкновения также происходят в штаб-квартире государственного телевидения Судана, сообщил появившийся на экране ведущий.

Стрельбу слышали за пределами столицы

Очевидцы сообщают о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы. В частности, по словам очевидцев, в Мероуэ прошли интенсивные перестрелки, сообщает Reuters.

Повстанцы заявили, что взяли под контроль аэропорты в Эль-Фашире и в штате Западный Дарфур.

США, Россия, Египет, Саудовская Аравия, Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и Африканский Союз призвали к прекращению боевых действий. Чад закрыл границу с Суданом.

Самолет авиакомпании Saudi Arabian airlines в аэропорту Хартума попал под обстрел во время столкновений, сообщил государственный перевозчик. Он приостановил полеты в и из Судана. Национальная авиакомпания Египта Egyptair приостановила полеты в Хартум на 72 часа.