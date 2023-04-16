Повідомляється, що армія заперечила заяви Сил швидкого реагування (RSF) про те, що вони захопили президентський палац, резиденцію начальника армії і аеропорти в столиці країни Хартумі і північному місті Мероуе.

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Суперечливі версії подій

"Ми думаємо, що якщо вони будуть мудрими, то відведуть свої війська, які увійшли в Хартум. Але якщо так буде продовжуватися, ми будемо змушені перекинути війська до Хартуму з інших районів", – заявив начальник армії генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в інтерв'ю телеканалу "Аль-Джазіра".

Лідер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті, назвав Бурхана "злочинцем" і "брехуном". "Ми знаємо, де ти ховаєшся, і ми доберемося до тебе і передамо тебе правосуддю, або ти помреш, як і будь-яка інша собака", – сказав він в інтерв'ю радіостанції.

Як зазначає Reuters, через суперечливі версії подій, надані двома сторонами, ситуація на місці була незрозумілою.

RSF стверджував, що армія напала на нього першою, в той час як армія заявляла, що бореться з RSF на об'єктах, які вони нібито захопили.

Яка кількість жертв

Зіткнення відбуваються на тлі зростання напруженості між армією і RSF щодо інтеграції RSF до складу збройних сил. Розбіжності затримують підписання міжнародної угоди з політичними партіями про перехід до демократії, підтриманої міжнародним співтовариством.

Лікарі заявили, що в результаті зіткнень, які охопили кілька житлових районів столиці, загинула і була поранена "дуже велика кількість" цивільних осіб. Водночас вони підтвердили лише три смерті.

Армія заявила, що суданські військово-повітряні сили проводять операції проти RSF. У кількох частинах Хартума було чутно постріли, а очевидці повідомляли про стрілянину в прилеглих містах.

Зіткнення також відбуваються в штаб-квартирі державного телебачення Судану, повідомив ведучий, який з'явився на екрані.

Стрілянину чули в за межами столиці

Очевидці повідомляють про стрілянину в багатьох інших частинах країни за межами столиці. Зокрема, за словами очевидців, у Мероуе відбулися інтенсивні перестрілки, повідомляє Reuters.

Повстанці заявили, що взяли під контроль аеропорти в Ель-Фаширі і в штаті Західний Дарфур.

США, Росія, Єгипет, Саудівська Аравія, Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз та Африканський Союз закликали до припинення бойових дій. Чад закрив кордон із Суданом.

Літак авіакомпанії Saudi Arabian airlines в аеропорту Хартума потрапив під обстріл під час зіткнень, повідомив державний перевізник. Він призупинив польоти до і з Судану. Національна авіакомпанія Єгипту Egyptair призупинила польоти до Хартума на 72 години.