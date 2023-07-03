Во время нее с журналистами пообщались глава Гениспектората полиции Виорел Чернеуцану и глава генпрокуратуры Ион Мунтяну. Они озвучили подробности стрельбы в аэропорту Кишинева, в частности о попытке усмирить стрелка.

Читайте также Мужчина открыл огонь в аэропорту Кишинева: все, что известно о теракте

В розыске злоумышленник не был

Итак, Чернауцану попытался воспроизвести хронологию событий в аэропорту. По его словам, стрелок из Стамбула в Кишинев прибыл в 14:48 30 июня. А уже в 15:21 пограничные полицейские изолировали мужчину после проверки документов. Они сообщили ему о том, что ему запрещено въезжать в Молдову.

Важная деталь! На момент прибытия злоумышленника в аэропорт он не был среди тех, кого объявили в международный розыск. Лишь после стрельбы и контактов с коллегами из Таджикистана его внесли в соответствующий список. Причиной этого стало похищение им человека.

Уже в 17:13 мужчина неожиданно напал на пограничника. У него злоумышленник отнял пистолет и сразу застрелил его и сотрудника службы охраны аэропорта. Тогда же сотрудники полиции, работавшие на объекте, занялись эвакуацией людей и начали перестрелку со стрелком.

От переговоров отказался