Во время нее с журналистами пообщались глава Гениспектората полиции Виорел Чернеуцану и глава генпрокуратуры Ион Мунтяну. Они озвучили подробности стрельбы в аэропорту Кишинева, в частности о попытке усмирить стрелка.
Читайте также Мужчина открыл огонь в аэропорту Кишинева: все, что известно о теракте
В розыске злоумышленник не был
Итак, Чернауцану попытался воспроизвести хронологию событий в аэропорту. По его словам, стрелок из Стамбула в Кишинев прибыл в 14:48 30 июня. А уже в 15:21 пограничные полицейские изолировали мужчину после проверки документов. Они сообщили ему о том, что ему запрещено въезжать в Молдову.
Уже в 17:13 мужчина неожиданно напал на пограничника. У него злоумышленник отнял пистолет и сразу застрелил его и сотрудника службы охраны аэропорта. Тогда же сотрудники полиции, работавшие на объекте, занялись эвакуацией людей и начали перестрелку со стрелком.
От переговоров отказался
- Чернеуцану отметил, что в аэропорт прибыли спецслужбы. Они пытались вести переговоры с 43-летним преступником. Впрочем, последний отказался от этого. И только после этого началась штурмовая операция спецназа, продолжавшаяся около 3 минут. Он отметил, что во время стрельбы злоумышленника ранили.
- Кроме того, Чернеуцану опроверг информацию, ранее озвученную в генпрокуратуре Таджикистана. По его словам, преступник не захватывал заложников.
- А вот Мунтяну заметил, что стрелка в Таджикистан не экстрадируют. Против злоумышленника уже открыли дело за убийства с обременительными обстоятельствами. После решения суда он может сесть на пожизненное.
- 43-летний Ашуров Рустам сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Известно, что мужчина еще не пришел в сознание. Тем не менее он находится под постоянной охраной.