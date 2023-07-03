Під час неї з журналістами поспілкувалися голова Геніспекторату поліції Віорел Чернеуцану та голова генпрокуратури Іон Мунтяну. Вони озвучили подробиці стрілянини в аеропорту Кишинева, зокрема про спробу втихомирити стрільця.
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У розшуку зловмисник не був
Отже, Чернауцану спробував відтворити хронологію подій в аеропорту. За його словами, стрілець зі Стамбула до Кишинева прибув о 14:48 30 червня. А вже о 15:21 прикордонні поліцейські ізолювали чоловіка після перевірки документів. Вони повідомили його про те, що йому заборонено в'їжджати до Молдови.
Вже о 17:13 чоловік несподівано напав на прикордонника. У нього зловмисник відібрав пістолет і одразу застрелив його та співробітника служби охорони аеропорту. Тоді ж співробітники поліції, які працювали на об'єкті, зайнялися евакуацією людей і почали перестрілку зі стрільцем.
Від переговорів відмовився
- Чернеуцану зазначив, що до аеропорту прибули спецслужби. Вони намагалися вести переговори з 43-річним нападником. Утім, останній відмовився від цього. І лише після цього розпочалася штурмова операція спецназу, яка тривала близько 3 хвилин. Він зауважив, що під час стрілянини зловмисника поранили.
- Крім того, Чернеуцану спростував інформацію, яку раніше озвучували у генпрокуратури Таджикистану. За його словами, злочинець не захоплював заручників.
- А от Мунтяну зауважив, що стрільця до Таджикистану не екстрадують. Проти зловмисника вже відкрили справу за вбивства з обтяжливими обставинами. За рішенням суду він може сісти на довічне.
- 43-річний Ашуров Рустам зараз перебуває у тяжкому стані у лікарні. Відомо, що чоловік ще не прийшов до тями. Попри це, він перебуває під постійною охороною.