Під час неї з журналістами поспілкувалися голова Геніспекторату поліції Віорел Чернеуцану та голова генпрокуратури Іон Мунтяну. Вони озвучили подробиці стрілянини в аеропорту Кишинева, зокрема про спробу втихомирити стрільця.

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У розшуку зловмисник не був

Отже, Чернауцану спробував відтворити хронологію подій в аеропорту. За його словами, стрілець зі Стамбула до Кишинева прибув о 14:48 30 червня. А вже о 15:21 прикордонні поліцейські ізолювали чоловіка після перевірки документів. Вони повідомили його про те, що йому заборонено в'їжджати до Молдови.

Важлива деталь! На момент прибуття зловмисника до аеропорту, він не був серед тих, кого оголосили у міжнародний розшук. Лиш після стрілянини і контактів з колегами з Таджикистану, його внесли у відповідний список. Причиною цього стало викрадення ним людини.

Вже о 17:13 чоловік несподівано напав на прикордонника. У нього зловмисник відібрав пістолет і одразу застрелив його та співробітника служби охорони аеропорту. Тоді ж співробітники поліції, які працювали на об'єкті, зайнялися евакуацією людей і почали перестрілку зі стрільцем.

Від переговорів відмовився