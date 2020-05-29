Стрельба в Броварах: пуля попала в окно дома, где проживают люди – фото

В Броварах произошла массовая стрельба с участием перевозчиков. Стало известно, что во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал житель квартиры, в которую попала пуля, Сергей.

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Сергей отметил, что именно выстрел разбудил его утром.

Я открыл глаза, решил посмотреть в сторону окна и увидел, что ко мне залетела пуля. Я засуетился от громкого звука,

– сказал житель дома.

Как оказалось, перевозчики попали в балкон Сергея. Очевидец добавил, что ему было страшно смотреть, кто именно это сделал. "Они стояли с другой стороны, я боялся туда заглядывать, ведь понимал, что одна пуля прилетела на балкон, поэтому может прилететь и вторая", – пояснил Сергей.

Парень поделился фотографиями, которые иллюстрируют инцидент. На фото видно, что пуля пробила балконные двери и попала в окно. Сейчас в квартире работают правоохранители, поэтому заходить туда нельзя даже самому Сергею.



Место, куда попала пуля / Фото предоставил очевидец события

Пуля в квартире Сергея / Фото предоставил очевидец события

Что известно о стрельбе в Броварах?Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары Киевской области. В ней приняли участие около 100 человек, которые, как оказалось, занимаются пассажирскими перевозками. Некоторые из них – нелегально.



Полиция задержала 20 участников инцидента. Известно о, по меньшей мере, 3 раненых. По факту хулиганства открыли уголовное производство. По информации полиции, некоторые участники стрельбы прибыли из других регионов Украины.