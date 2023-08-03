В четверг, 3 августа, стало известно из сообщений в СМИ, что неизвестный выстрелил в спину ребенка на улице Владимира Великого. В комментарии 24 Каналу пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области подтвердила, что, действительно, стрельба была, однако мальчик не умер.

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В Кривом Роге выстрелили в мальчика

Как пишут местные медиа, малолетний парень как раз игрался на траве под окнами дома неизвестного мужчины, когда тот решил открыть огонь. Этот инцидент прокомментировал, в частности, отец пострадавшего 7-летнего юноши.

Видел, как белое что-то прилетело в спину и вот такое пятнышко в спине. Соседка говорила, что он по собакам постоянно стреляет и говорила ему, что он может попасть по детям,

– заявил он.

В то же время известно, что карета скорой помощи забрала ребенка в больницу. Как отметили правоохранители, мальчик получил легкие телесные повреждения, с ним все хорошо.



В Кривом Роге неизвестный выстрелил в 7-летнего мальчика / Фото "СВОИ. Кривой Рог"

Обратите внимание! По состоянию на 14:00, 3 августа, все обстоятельства происшествия выясняет ювенальная полиция. Как нам констатировали в пресс-службе правоохранительных органов, впоследствии поступит больше информации об этом.

Стрельба: последнее

Как информировали в полиции Киева, в столице 31 июля неизвестный въехал на самокате в авто. После этого он вступил в стычку с владельцем машины и выстрелил из травматического пистолета в лобовое стекло легковушки. На место происшествия оперативно приехали правоохранители – они задержали мужчину и открыли производство по статье о хулиганстве.

Кроме того, недавно украинская репер Alyona Alyona заявила, что во время ее концерта в Роттердаме в Нидерландах произошла стрельба. По предварительной информации, было известно о нескольких пострадавших.