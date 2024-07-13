Около 16:00 патрульные роты ТОР получили сообщение о том, что на улице Сумгаитской неизвестный мужчина во время конфликта произвел выстрел из оружия.

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В Черкассах задержали стрелка

Полицейские установили, что у заявителя возникла ссора с неизвестным гражданином, после чего последний достал предмет похожий на пистолет, произвел выстрел в землю и быстро покинул место происшествия.

ТОРовцы отправились на обследование прилегающей территории и вскоре обнаружили лицо, которая подходила по описанию, в одном из дворов на улице Сумгаитской и задержали, вероятного, нарушителя. Впоследствии гражданин добровольно отдал оружие.

Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.

Задержание стрелка в Черкассах: смотрите видео

Напомним, 18 июня на улице Киева неизвестный расстрелял казахского оппозиционера, который находился в машине вместе со своей женой.