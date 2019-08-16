19:13
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести. UA: почему Рабинович говорит на русском. Грымчак среди ясного неба
      Вєсті.UA
      20:01, 15 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Стрельба возле университета в США: сколько людей погибло

      107 Читати новину українською
      Стрельба возле университета в США
      Стрельба возле университета в США / twitter.com

      В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба возле государственного университета американского штата Алабама, в которой погибло двое человек и еще трое ранены.

      Об этом сообщило американское издание New York Post.

      Читайте также: Череда кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

      После стрельбы один мужчина умер на месте, второй скончался в больнице. Еще двое получили тяжелые ранения. Также один человек получил ранение, что не угрожает жизни.

      Ректор государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.

      Нас заверили, что этот инцидент со стрельбой на самом деле не произошел на территории кампуса, но рядом с бизнес-школой,
      – сказал Квинтон Росс.

      "Службы университета все еще работают с отделом полиции в Монтгомери, чтобы определить детали этого инцидента. Мы молимся с семьями и друзьями погибших в этой стрельбе", – добавил ректор университета.

       

      blog_ava
      Стало известно, как Суркис увольнял Хацкевича с "Динамо"
      сегодня
      936
      Теги: Новости США Жертвы Оружие Стрельба Убийство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сегодня , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 25
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 965
      Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      сегодня , 15:31 Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      128
      Зеленый тариф: что это такое
      сегодня , 14:00 Зеленый тариф: что это такое
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сегодня , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1409
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук