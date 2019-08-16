Стрельба возле университета в США: сколько людей погибло

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба возле государственного университета американского штата Алабама, в которой погибло двое человек и еще трое ранены.

Об этом сообщило американское издание New York Post.

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После стрельбы один мужчина умер на месте, второй скончался в больнице. Еще двое получили тяжелые ранения. Также один человек получил ранение, что не угрожает жизни.

Ректор государственного университета Алабамы Квинтон Росс заявил, что стрельба произошла за пределами университетского кампуса.

Нас заверили, что этот инцидент со стрельбой на самом деле не произошел на территории кампуса, но рядом с бизнес-школой,

– сказал Квинтон Росс.

"Службы университета все еще работают с отделом полиции в Монтгомери, чтобы определить детали этого инцидента. Мы молимся с семьями и друзьями погибших в этой стрельбе", – добавил ректор университета.