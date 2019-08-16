Стрілянина біля університету в США: скільки людей загинуло

У Сполучених Штатах Америки відбулася стрілянина біля державного університету американського штату Алабама, в якій загинуло двоє людей та ще троє поранені.

Про це повідомило американське видання New York Post.

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Після стрілянини один чоловік помер на місці, другий помер у лікарні. Ще двоє отримали важкі поранення. Також одна людина отримала поранення, що не загрожує життю.

Ректор Державного університету Алабами Квінтон Росс заявив, що стрілянина відбулася за межами університетського кампуса.

Нас запевнили, що цей інцидент зі стріляниною насправді не стався на території кампусу, але поруч з бізнес-школою,

– сказав Квінтон Росс.

"Служби університету все ще працюють з відділом поліції в Монтгомері, щоб визначити деталі цього інциденту. Ми молимося з родинами та друзями загиблих у цій стрілянині", – додав ректор університету.