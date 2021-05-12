Владиславу Мангеру и Алексею Левину, которых подозревают в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, не изменили меру пресечения. Они будут оставаться под стражей до 9 июля.

Такое решение принял Днепровский райсуд Киева. На продлении меры пресечения без права внесения залога настаивала сторона обвинения.

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Позиция потерпевшей стороны

Там выступали и за отстранение от должности. Евгения Закревская, защищающая в суде потерпевшую сторону, объяснила, чем могло бы грозить изменение меры пресечения.

По ее словам, его изменение или послабление даже в отношении одного из подозреваемых могли бы сделать невозможным рассмотрение дела. Ведь, вероятно, были бы попытки воздействия на следствие и свидетелей.

Считаю, что это единственная возможность довести это дело до приговора. Иначе, если будет изменение меры пресечения, есть риски,

– пояснила она.

О чем ходатайствовала защита подозреваемых

Адвокат подозреваемого Алексея Левина внес ходатайство об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Он заверил, что это не позволит его подзащитному скрываться от следствия. Мол, содержание под стражей в этом случае является необоснованным.

Сам Алексей Левин во время судебного заседания пожаловался на отсутствие надлежащей медицинской помощи после того, как он перенес COVID-19.

В то же время защита Владислава Мангера ходатайствовала о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. Мол, он был под залогом и не нарушал закона.

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