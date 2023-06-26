Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения, а Алексея Левина – в организации. Кроме того, они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

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Заказчиков нападения на Гандзюк засудили

Днепровский районный суд признал Мангера и Левина виновными в заказе и организации умышленного телесного повреждения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк.

Суд над заказчиками убийства / Фото Офис генпрокурора

Суд согласился с позицией прокуроров о назначении максимального наказания виновникам – 10 лет лишения свободы. А также суд обязал взыскать с фигурантов преступления 15 миллионов гривен морального вреда.

Судья оглашает приговор по делу об убийстве Гандзюк: смотрите видео

Обратите внимание! Судья подчеркнула, что обвиняемые могут обжаловать приговор путем подачи апелляции в течение 30 дней со дня оглашения приговора.

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