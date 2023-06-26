Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна – в організації. Крім того, вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

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Замовників нападу на Гандзюк засудили

Дніпровський районний суд визнав Мангера та Левіна винними у замовленні та організації умисного тілесного ушкодження, що спричинив смерть Катерини Гандзюк.

Суд над замовниками вбивства / Фото Офіс генпрокурора

Суд погодився з позицією прокурорів про призначення максимального покарання винуватцям – 10 років позбавлення волі. А також суд зобов'язав стягнути з фігурантів злочину 15 мільйонів гривень моральної шкоди.

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Зверніть увагу! Суддя наголосила, що обвинувачені можуть оскаржити вирок, шляхом подання апеляції протягом 30 днів з дня оголошення вироку.

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